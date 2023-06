कर्नाटक HC ने बरकरार रखी पत्नी- साली और तीन बच्चों की हत्या के दोषी की मौत की सजा, 2017 में हुई थी सनसनीखेज वारदात

कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में अपनी पत्नी, उसकी बहन और अपने तीन बच्चों की हत्या के दोषी शख्स की मौत की सजा को बरकरार रखा।

यह सनसनीखेज वारदात फरवरी 2017 में कर्नाटक के बल्लारी में हुई थी (Express File Photo)

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की धारवाड़ बेंच ने हाल ही में अपनी पत्नी, उसकी बहन और अपने तीन बच्चों की हत्या के दोषी शख्स की मौत की सजा को बरकरार रखा। दोषी ने सेशन कोर्ट द्वारा पूर्व में दी गई मौत की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट का यह आदेश रविवार देर रात सार्वजनिक किया गया। जस्टिस सूरज गोविंदराज और डी बसवराज की बेंच ने 30 मई को एक साथ 5 कत्ल के मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में अपील करने वाले को बताया ‘भ्रष्ट’ हाई कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा, “अपनी पत्नी, उसकी बहन और तीन बच्चों की हत्या का संगीन अपराध ( जिनमें से सभी बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के थे) भी अपील करने वाले के भ्रष्ट होने की ओर इशारा करेगा। अपील करने वाले के घर में चापड़ (हत्या में इस्तेमाल हथियार) से शारीरिक हमला करके पांच हत्याएं की गई हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उस गंभीरता और दुर्भावना को दर्शाती है जिसके साथ मृतकों पर हमला किया गया था। हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि अपील करने वाला सभी पांच मृतकों की मौत का कारण बना है।”

