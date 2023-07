कानपुर में क्लास के अंदर छात्र की गला काटकर हत्या, बदला लेने के लिए बैग में चाकू लेकर पहुंचा था सहपाठी

यूपी के कानपुर में एक छात्र ने अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

यूपी के कानपुर में एक छात्र ने अपने सहपाठी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना न्यू आजाद नगर स्थित प्रयाग इंटर कॉलेज की है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी किसी बात को लेकर नाराज था और सहपाठी से बदला लेने की खातिर घर से बैग में चाकू लेकर पहुंचा था। दोनों के बीच घटना वाले दिन विवाद हुआ था। इसके बाद छात्र ने चाकू मारकर सहपाठी की हत्या कर दी। इस मामले में बिधूना थाना पुलिस का कहना है कि दो दिन पहले छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मृतक छात्र का नाम नीलेश तिवारी है। वह 15 साल का था। वहीं आरोपी छात्र का नाम राजवीर यादव है। झगड़ा होने के बाद राजवीर अपने साथ बैग में चाकू लेकर स्कूल पहुंचा था। दोनों में किसी बात को लेकर सोमवार को फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद राजवीर ने अपने बैग से चाकू निकाला और नीलेश पर वार कर दिया। राजवीर ने नीलेश के पेट और गले पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के समय क्लास में चीख-पुकार मच गई। छात्रों ने क्लास में भागना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। खून से लथपथ नीलेश जमीन पर पड़ा था शोर सुनकर टीचर जब क्लास में पहुंचे दो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ नीलेश जमीन पर पड़ा था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के क्लास के छात्र दहशत में हैं। वहीं टीचर भी हैरान हैं। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि दो छात्रों के बीच हुई लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आरोपी छात्र चाकू लेकर स्कूल पहुंच जाएगा। Also Read मध्य प्रदेश में स्कूटी रोककर महिला डॉक्टर को छेड़ा फिर पीटा, कांग्रेस नेताओं की मांग- आरोपियों का तोड़ा जाए घर इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों छात्र क्लास 10th में साथ में पढ़ते हैं। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि दोनों में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। आखिर आरोपी छात्र ने सहपाठी की हत्या क्यों की?

