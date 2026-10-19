कानपुर में 35 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 12 लोगों को डकैती के आरोप में पकड़ा गया था। इस केस की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब यह मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच-CID (CB-CID) की जांच में खुलासा हुआ है कि 1991 में जिन 12 लोगों को डकैती की तैयारी के आरोप में एनकाउंटर में पकड़ा गया था, वो पूरी तरह बेगुनाह थे क्योंकि इन लोगों पर लगाए गए आरोप झूठे थे। इसी के तहत अब इस मामले में महाराजपुर थाने में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला गढ़ने यानी फर्जी केस बनाने के FIR दर्ज की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, इनमें से 11 पुलिसकर्मी अब रिटायर हो चुके हैं। इन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें सबूत गढ़ना, झूठे आरोप लगाना, गलत तरीके से कैद में रखना और चोट पहुंचाना शामिल है। महाराजपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर जनार्दन सिंह ने पुष्टि की कि CB-CID की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है, उन्होंने बताया कि जांच का काम यही एजेंसी करेगी।

1991 में क्या हुआ था?

1991 में महाराजपुर पुलिस ने दावा किया था कि 12 लोगों ने बबूल के पेड़ों की टहनियां काटकर सड़क पर डाल दीं और एक ट्रक को रोककर लूटने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताते हुए सभी 12 को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि असल में इन लोगों को उनके घरों से तब उठाया गया था जब वे सो रहे थे। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के पास मौजूद लाइसेंसी हथियारों को, इन लोगों से बरामद हथियार के तौर पर दिखा दिया गया था। उन पर डकैती की तैयारी, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गईं। एजेंसी के अनुसार, इन 12 लोगों को डकैती की तैयारी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों में फंसाने के लिए 18 पुलिसकर्मी शामिल थे, इनमें से 6 पुलिसकर्मियों की अब मौत हो चुकी है। जांच में पाया गया कि 12 लोगों को सड़क से नहीं बल्कि उनके घरों से सोते हुए उठाया गया था।

क्यों फंसाया गया? जमीन विवाद बना कारण

इस पूरे केस की जड़ में जमीन का विवाद माना जा रहा है, कानपुर निवासी देव प्रसाद पाठक ने 1991 में ही सरकार से शिकायत की थी कि तत्कालीन महाराजपुर SHO विद्यासागर त्रिपाठी ने उनके छोटे भाई राकेश पाठक और 11 अन्य को इसलिए फंसा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन की प्लॉट फ्री में देने से मना कर दिया था। त्रिपाठी की अब मौत हो चुकी है।

गरबा में अंडरकवर ड्यूटी करने वाली महिला अधिकारी को पहचान उजागर होने की क्यों नहीं है चिंता

यह जांच कानपुर के रहने वाले देव प्रसाद पाठक द्वारा 1991 में राज्य सरकार के पास दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय महाराजपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर विद्यासागर त्रिपाठी ने उनके छोटे भाई राकेश पाठक और 11 अन्य लोगों को झूठे मामलों में फंसा दिया था, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी को एक ज़मीन का टुकड़ा मुफ्त में देने से मना कर दिया था।

पुलिस के शुरुआती बयान के अनुसार, 22 अगस्त 1991 को त्रिपाठी को सूचना मिली कि अपराधियों का एक गिरोह GT रोड पर नरवल क्रॉसिंग के पास गाड़ियों को रोककर लूटपाट करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए वह और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। 23 अगस्त की तड़के, पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 12 लोगों को पकड़ा है, जिन्होंने एक ट्रक को रोकने और लूटने के लिए बबूल की टहनियों से सड़क को ब्लॉक कर दिया था। उनके पास से कथित तौर पर अवैध हथियार और बम बरामद किए गए।

इसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​उन पर डकैती की तैयारी करने, डकैती के लिए इकट्ठा होने और हत्या की कोशिश करने से जुड़ी IPC की धाराओं के साथ-साथ आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट (विस्फोटक पदार्थ अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि, CB-CID की जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर उमाशंकर पासी और क्लीनर बृजेंद्र सिंह , जिन्हें FIR में गवाह के तौर पर शामिल किया गया था उन्होंने पुलिस के दावों का समर्थन नहीं किया।

उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि 22 अगस्त 1991 को वे कानपुर से वाराणसी के लिए साबुन से भरा एक DCM ट्रक ले जा रहे थे। तभी रात करीब 8 बजे रामादेवी क्रॉसिंग के पास एक कांस्टेबल ट्रक में सवार हो गया। इसके बाद छह और लोग भी ट्रक में चढ़ने लगे। उमाशंकर ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि वे नशे में लग रहे थे, लेकिन कांस्टेबल के जोर देने पर वह मान गया।

आरोप है कि कांस्टेबल ट्रक को महाराजपुर पुलिस स्टेशन ले गया और वहां खड़ा कर दिया। फिर वह एक सब-इंस्पेक्टर और दो-तीन कांस्टेबलों के साथ वापस आया, जिन्होंने ट्रक में बैठे लोगों की तलाशी ली। दो लोग भाग गए, जबकि पुलिस ने बाकी तीन को पकड़ लिया। बताया जाता है कि उनके पास से दो देसी पिस्तौल, कारतूस और तीन बम बरामद हुए। गवाहों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसी रात बाद में पुलिसकर्मी छापेमारी के लिए गए और कुछ और लोगों को पकड़कर लाए। साथ ही, वे एक राइफल और एक बंदूक भी लेकर आए।

‘कोई भी गैंग हो नहीं बख्शेंगे’, टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले पर बोले मुख्यमंत्री फड़नवीस

उमाशंकर ने यह भी आरोप लगाया कि अगले दिन पुलिस ने उन लोगों से कुछ लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए, लेकिन न तो उन्हें पढ़कर सुनाया और न ही खुद पढ़ने दिया। उमाशंकर और बृजेंद्र ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उन दस्तावेजों में क्या लिखा है। उन्होंने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि घटना वाले दिन नरवल क्रॉसिंग पर किसी ने भी उनका ट्रक रोकने की कोशिश नहीं की थी।

देव प्रसाद पाठक और पांच अन्य गवाहों ने CB-CID को बताया कि 23 अगस्त 1991 की सुबह, जब आरोपी अपने घरों में सो रहे थे, तभी त्रिपाठी और उसकी टीम ने उन्हें वहां से उठा लिया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस राकेश के पिता सदाशिव पाठक की लाइसेंसी डबल-बैरल बंदूक और देव प्रसाद पाठक की लाइसेंसी राइफल अपने साथ ले गई। आरोप है कि त्रिपाठी ने इन हथियारों को बरामदगी के तौर पर दिखाया, मुठभेड़ को मनगढ़ंत तरीके से रचा और 12 लोगों को इसमें फंसा दिया, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें- जंतर-मंतर पर ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने से पहले महिला पुलिस अधिकारी ने चुपके से किया दिल जीतने वाला काम, जमकर हुई तारीफ

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ट्रांसजेंडर को हिरासत में लेने से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी ने चुपचाप दूर ले जाकर उसके जेंडर (लिंग) का पता किया। महिला अधिकारी के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही रही है, चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महिला पुलिस अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारी के बीच हुई शांत बातचीत ने सोशल मीडिया लोगों का ध्यान खींचा है, अधिकारी के इस बातचीत को बहुत ही समझदारी और शालीनता से संभालने की तारीफ हो रही है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…