Lucknow Kamlesh Tiwari Murder Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही हिंदू समाज पार्टी के नेता की घनी आबादी वाले नाका हिंडोला इलाके में शुक्रवार को दिनदहाड़े बेरहमी हत्या कर दी गयी। बताया जा रहा है कि दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी चाकू से गला रेतकर हत्या की थी। इस घटना के बाद लखनऊ में सनसनी मच गई। देर रात उनका पार्थिव शरीर सीतापुर के महमूदाबाद में उनके निवास स्थान पर पहुंचा तो परिवारवालों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। परिजनों की मांग है सीएम योगी आदित्यनाथ के आने तक कमलेश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मृतक की पत्नी ने चेतावनी दी कि यदि सीएम नहीं आए तो वह आत्मदाह कर लेगी।

क्या बोले परिजन: हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) के परिवार वालों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से साफ़ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे तब तक कमलेश तिवारी के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक खुद सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आकर परिवार से मुलाकात नहीं करते। तिवारी की पत्नी ने कहा कि वह आत्मदाह कर लेगी। बता दें कि शव लखनऊ से दूर उनके पैतृक घर महमूदाबाद पहुंच गया चुका है। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

Family members of #KamleshTiwari say that they won't cremate his body till Chief Minister Yogi Adityanath pays them a visit. Wife says,"I will self-immolate." https://t.co/ONDfEMePyR pic.twitter.com/hRfSb9LhFp

— ANI UP (@ANINewsUP) October 19, 2019