JNU Student Ragib Ikram: देश की राजधानी दिल्ली स्थित जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) एक बारे फिर चर्चा में है। मामला नर्मदा हॉस्टल में रहने वाले जेएनयू के छात्र रागिब इकराम की कथित रूप से 3 छात्रों द्वारा पिटाई का है। जिसे घायल हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित छात्र के भाई का कहना है कि हमलवारों ने मेरे भाई को धमकी दी है कि उसे भी लापता छात्र नजीब की तरह गायब कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि मुझे रागिब के दोस्त ने बताया कि उसने हमलावरों के दरवाजे पर एबीवीपी का पोस्टर देखा था।

क्या है मामला: सोमवार को जेएनयू के एक छात्र रागिब की कथित तौर पर कुछ छात्रों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, रागिब ने रविवार को हॉस्टल में स्पेशल डिनर के दौरान आरोपियों को खाना देने से मना कर दिया था, क्योंकि वे सभी नर्मदा हॉस्टल के नहीं थे। इसके अगले दिन तीनों छात्रों ने कथित तौर पर रागिब की जमकर पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रागिब को कथित तौर पर जेएनयू में एक अन्य हाॅस्टल के स्टूडेंट द्वारा पीटा गया है।

Ragib’s brother: His roommate says attackers said that he’s a Muslim&they’ll make him disappear just like Najib. He said they hit him on his chest, head&slapped him twice. They also threatened him. While I was bringing my brother to hospital, I saw ABVP poster on attackers’ door. https://t.co/7WfVelebbD pic.twitter.com/GtYMJSAneE

— ANI (@ANI) January 20, 2020