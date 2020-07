कोरोना के प्रकोप की वजह से देश में इस वक्त अनलॉक-2 चल रहा है। अभी कई राज्यों के शिक्षण संस्थान नहीं खुले हैं। ऐसे में छात्रों को ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है। झारखंड में एक शिक्षिका पर आरोप लगा है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान उन्होंने छात्रों को पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रान याद करने का टास्क दिया।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक पूर्व सिंहभूम जिले में यूकेजी-एलकेजी के छात्रों को यह टास्क स्कूल की महिला शिक्षिका द्वारा दिया गया। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते शिक्षिका ने स्कूल के व्हाट्सऐप ग्रुप पर यूट्यूब का लिंक देते हुए बच्चों से पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान सीखने को कहा।

जब बच्चों के अभिभावकों की नजर इसपर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। अभिभावकों ने इस बात पर एतराज जताते हुए अपने बच्चों को पाकिस्तान-बांग्लादेश का राष्ट्रगान याद नहीं कराने का फैसला किया।

हालांकि यह मामला अब इसलिए सामने आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने ट्वीट कर इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया। भाजपा प्रवक्ता ने व्हाट्सऐप का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। भाजपा नेता के ट्वीट को पढ़ने के बाद ट्विटर पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं यह खबर सामने आने के बाद अब जांच कराने की बात भी कही जा रही है।

यहां जिला प्रशासन ने 2 सदस्यीय जांच दल का गठन कर पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस जांच टीम की अध्यक्षता क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी केशव प्रसाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मामले की जांच कर जल्द ही रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है।

आपको याद दिला दें कि मई के महीने में भी गोरखपुर की एक महिला शिक्षिका ने छात्रों को पाकिस्तान का उदाहरण दिया था।गोरखपुर की एक महिला शिक्षिका ने ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को Future Tense (भविष्य काल) समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया था जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था।

Future Tense का उदारहरण देते हुए शिक्षिका खन्नाम ने व्हाट्सऐप ग्रुप में लिखा था कि ‘I will join Pak army’..बच्चों के परिजनों ने उसी वक्त शिक्षिका द्वारा दिये गये इस उदाहरण पर सवाल उठाया। लेकिन एक घंटे की क्लास में शिक्षिका ने पाकिस्तान के समर्थन में यह भी कहा था कि ‘Pakistan is our dear homeland’, ‘Rashid Minhas was a brave soldier’…

