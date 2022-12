JDU MLA Gopal Mandal’s Son Arrested: पुलिस को चैलेंज देने के 24 घंटे में विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार

Gopal Mandal’s Son Arrested: सोमवार को आशीष मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video Viral) हुआ। वीडियो में उसने पुलिस को चुनौती भरे लहजे में कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

Bhagalpur Police की गिरफ्त में विधायक गोपाल मंडल का बेटा आशीष

