विमान में गुपचुप बनाई जा रही है एयर होस्टेस की अश्लील वीडियो, सर्वे में हुआ खुलासा

The Japan Federation of Aviation Industry Unions ने हाल ही में एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि जापान एयरलाइन्स की 60 फीसदी फ्लाइट अटेन्डेंट को ड्यूटी के दौरान गुपचुप तरीके से फिल्माया जाता है। The Japan Federation of Aviation Industry Unions टोक्यो की एक लेबर यूनियर है जो विमानन इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों का संगठन है।

इस संगठन ने अप्रैल से जून के महीने में फ्लाइट अटेन्डेंट्स पर एक सर्वे कराया है। इसमें जापान एयरलाइन्स के अलावा सभी निपॉन एयरवेज शामिल हैं।

सर्वे के दौरान करीब 1,623 लोगों से पहले बातचीत की गई। इसमें से 60 प्रतिशत ने कहा कि विमान में चुपके से या तो उनकी तस्वीर ली जाती है या फिर उनका वीडियो बनाया जाता है। हालांकि ऐसा करने पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

सर्वे के दौरान 359 लोगों ने बताया कि हां, बिना बताए उन्हें सीक्रेट तरीके से उन्हें फिल्माया गया है। करीब 641 लोगों ने बताया कि वो निश्चित तौर से ऐसा नहीं कह सकते लेकिन उन्हें विश्वास है कि ऐसा हुआ है।

जिन 359 केबिन क्रू के सदस्यों ने बताया कि चोरी से उनकी तस्वीर ली गई है उसमें से सिर्फ 40 प्रतिशत लोग ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा पाए या फिर इस तरह के वीडियो को मोबाइल फोन से हटवा पाए थे।

करीब 58 फीसदी लोगों का कहना है कि उनकी तस्वीरें या वीडियो लेने वाले संदिग्ध कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता देते हैं…कई बार उन्हें उनके क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा है तब वो कहते हैं कि वो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे।

एक मशहूर एयरलाइन्स की 30 साल की एयर होस्टेस ने बताया कि जब उन्होंने प्लेन में एक पुरुष के मोजे में लगे खुफिया कैमरे की पहचान की तब हंगामा खड़ा हो गया। जब उसके फोन के कैमरे की जांच की गई तब इसमें कई अन्य एयर होस्टेस की अप-स्कर्ट वीडियो थीं।

उन्होंने बताया कि लैंड करने के बाद उन्होंने इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया था लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

एक खास बात यह है कि हवा में जब कोई शख्स इस तरह विमान में अश्लील तस्वीरें लेता है और अगर वो पकड़ा जाता है तो यह भी देखना पड़ता है कि जिस वक्त इस शख्स ने ऐसा किया उस वक्त प्लेन की भौगोलिक स्थित क्या थी? यानी प्लेन किस राज्य या देश के ऊपर से उड़ रही थी।

क्योंकि उसी राज्य या देश की सरकार के नियम उस वक्त उसपर लागू होंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय विमान में ऐसा होता है तो स्थानीय सरकार के नियम कायदों का पालन ऐसे केसों में नहीं होता। जापान के कई अहम हवाईअड्डों पर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं कि कृप्या कर विमान में बिना अनुमति फोटो या वीडियो ना बनाएं। (और…CRIME NEWS)

