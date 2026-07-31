गायब पति, ऑस्ट्रेलिया में जॉब की कहानी और अब फ़ैक्ट्री के नीचे मिली शख्स की लाश… इस घटना के बारे में जानकर लोग फिल्म का सीन याद कर रहे हैं मगर हैरान करने वाली यह कहानी गुजरात के जामनगर की है। जिस पर यकीन कर पाना इतना आसान नहीं हैं। इस घटना की शुरुआत दो साल पहले ही हुई थी जिसकी चर्चा अब हो रही है वजह है जामनगर में फर्श के 12 फुट नीचे से एक शख्स का कंकाल बरामद होना, चलिए पूरा माजरा आपको बताते हैं।

‘दृश्यम’ जैसी है यह असली कहानी

दरअसल, यह घटना ‘दृश्यम’ की कहानी से काफी मिलती है। पुलिस को शक है कि जिस शख्स की लाश मिली है उसकी हत्या उसकी पत्नी और प्रेमी और एक अन्य ने मिलकर की है और फिर शव को कंक्रीट के फर्श के नीचे दफना दिया। पुलिस अधिकारी का इस मामले में कहना है कि मृतक की पत्नी अपने परिजन को बताया था कि उसका पति काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया चला गया है और जब वे उसका नंबर मांगते तो वह कहती कि वह जहां काम करते हैं वहां फोन की परमिशन नहीं है। कंपनी ने फोन करने की परमिशन नहीं दी है इसलिए वे किसी को फोन नहीं कर पा रहे हैं।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा

पुलिस ने बताया कि यह जानकारी तब सामने आई जब जिग्नेश का एक चचेरा भाई ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहा था। चचेरे भाई ने जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी उर्फ भूमिबेन से उसका पता औऱ नंबर मांगने लगा। इसके बाद भी वह बहाने बनाती रही, आखिरकार जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने 26 जुलाई को पुलिस से संपर्क किया। चचेरे भाई को कुछ सामान्य नहीं लगा और फिर उसने सिटी ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में उसने कहा कि उसे शक है कि उसके भाई के गायब होने में उसकी पत्नी पृथ्वी औऱ उसके कथित प्रेमी का हाथ है।

इसके बाद जब पुलिस ने पृथ्वी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने निलेश कछाटिया और बलवीर वर्मा के साथ मिलकर जिग्नेश की शराब में सायनाइड मिलाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को डारेड जीआईडीसी इलाके में एक शेड के फर्श के लगभग 12 फुट नीचे दबा दिया।

शराब पार्टी में दिया सायनाइड

पुलिस ने आरोप लगाया कि 31 मई 2024 की रात आरोपियों ने जिग्नेश को शराब पार्टी का झांसा देकर जामनगर के दरेड़ जीआईडीसी क्षेत्र के एक कंपनी शेड में कथित तौर पर बुलाया था। इस मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रतिभा ने बताया, ”शराब में सायनाइड मिलाकर पिलाने के बाद जिग्नेश की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर करीब 12 फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को उसमें दफना दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी इसके बाद उस जगह को करीब एक फुट मोटी कंक्रीट की परत से ढक दिया।”

उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों की मौजूदगी में खुदाई के बाद कंकाल बरामद किया गया जो जिग्नेश का हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि शव को दफनाने वाली जगह पर एक फुट मोटी कंक्रीट की परत को तोड़ने के लिए उपकरण का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं एएसपी ने बताया, ”मृतक की पहचान के लिए शव के अवशेष फॉरेंसिक विशेषज्ञों को सौंप दिए गए हैं। पीड़ित की पत्नी, उसके कथित प्रेमी और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है।”

लव मैरिज, दो बेटियों को पापा की नहीं थी खबर

पृथ्वी उर्फ भूमिबेन, उसके कथित प्रेमी निलेश कछाटिया और उनके सहयोगी बलवीर वर्मा को हत्या, सबूत मिटाने और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के अनुसार, लव मैरिज करने वाले और दो बेटियों के पिता जिग्नेश करीब दो सालों से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थे। एएसपी ने बताया कि मामले में घटनाक्रम की पूरी कड़ी स्थापित करने और अन्य सबूत जुटाने के लिए जांच जारी है।

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