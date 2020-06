Jammu and Kashmir, Army Jawan Killed In Firing By Pakistani Troops: भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। रविवार (14-06-2020) की सुबह पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य जवानों के घायल होने की खबर भी आ रही है। न्यूज एजेंसी ‘PTI’ ने एक जवान के शहीद होने की खबर दी है। घायल जवानों के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई इस फायरिंग का भारतीय सेना ने दमदार जवाब दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को भी पाकिस्तान ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर, पुंछ जिले के शाहपुर किरनी सेक्टर और बारामुला के कुछ सेक्टरों में भारी गोलाबारी की थी। सुरक्षाबलों ने इसका पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना की तीन से चार चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी आदतों के मुताबिक रात के अंधेरे में कायरों की तरह गोलीबारी की थी। शनिवार की देर रात शाहपुर-केरनी सेक्टर में हुई फायरिंग हुई में कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर आई थी।

इतना ही नहीं पाकिस्तानी रेंजरों ने बीते शुक्रवार की रात को भी कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के गांव करोल माथरियां, करोल कृष्णा और करोल विद्दो को निशाना बनाते हुए मोर्टार और छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी।

पाकिस्तान की यह कायरता अगले दिन यानी शनिवार सुबह तक जारी रही थी। मोर्टारों के फटने से कई घरों की खिड़कियों और दीवारों को नुकसान पहुंचा था। इस गोलीबारी का बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जबाव दिया था जिसके बाद पाक रेंजरों ने गोलीबारी बंद कर दी थी।

दुनिया भर में कोरोना का आतंक फैला हुआ है लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर अशांति फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तानी सेना भारत के गांवों को निशाना बनाकर लगातार गोले दाग रही है।

इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी से जून तक 6 महीने में अब तक पाकिस्तान ने 2027 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। हालांकि, हर बार भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया। इस दौरान कश्मीर में सुरक्षा बलों और राज्य की पुलिस ने मिलकर करीब 100 आतंकियों को भी मौत की नींद सुलाया।

