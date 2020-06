8 आतंकी ढेर! सेना की चेतावनी- हथियार उठाकर नुकसान पहुंचाया तो होगा यही अंजाम

जम्मू कश्मीर में आतंकियों की शामत हुई है। बहादुर जवानों ने 2 अलग-अलग ऑपरेशनों में अब तक 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू कश्मीर में GOC 15 Corps Lt Gen Baggavalli Somashekar Raju ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ‘हमने जम्मू कश्मीर में दो अलग-अलग ऑपरेशनों में 8 आतंकवादियों को ढेर किया है। यह ऑपरेशन पम्पोर के मीज और शोपियां के मुनाड इलाके में चलाया गया था।’

उन्होंने कहा कि ‘पम्मपोर के मीज़ में 3 आतंकवादियों को मस्जिद के पास मारा गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को काफी मेहनत और सुझबूझ से काम लेना पड़ा। ऑपरेशन कामयाब रहा और धार्मिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

उन्होंने कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो लोग अब शांति में विश्वास कर रहे हैं और यह उनका विश्वास ही है जिसकी बदौलत हम लगातार सफल ऑपरेशन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ महीनों तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी और वहां हालात सामान्य होंगे।’

जानकारी दी गई है कि आतंकी संगठनों ने 49 नई भर्तियां की हैं। इनमें से 27 को ढेर किया जा चुका है। सेना के वरीय अधिकारी ने कहा कि ‘हालांकि इन लड़कों को मारने में हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर कोई हथियार उठाकर दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो हम लोग वहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं।’

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ‘पिछले 5 महीनों में कानून-व्यवस्था को संभालने में हमें काफी मदद मिली है तथा जहां कही भी हमने ऑपरेशन किया है वहां भी काफी शांति रही है।’ उन्होंने कहा कि ‘हम एक शांतिपूर्ण मार्ग पर बढ़ रहे हैं।

#WATCH live from Srinagar: Joint press conference of GOC 15 Corps Lt Gen Baggavalli Somashekar Raju and J&K DGP Dilbag Singh on encounters in Pampore’s Meej & Shopian’s Munand https://t.co/yIk5XBiWsF

— ANI (@ANI) June 19, 2020