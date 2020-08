जम्मू कश्मीर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई किये जाने मामला सामने आया है। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कई लोगों की भीड़ एक युवक को बेरहमी से लाठी-डंडे और हाथों से पीट रही है। युवक जमीन पर गिरकर तड़प रहा है और भीड़ को उसपर जरा भी दया नहीं आ रही है। इस वीडियो में एक पुलिसवाला भी नजर आ रहा है जो जमीन पर गिरे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोग युवक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। युवक को यह भीड़ पीट-पीट कर अधमरा कर देती है।

मिली जानकारी के मुताबिक जिस युवक की पिटाई की गई है उनका नाम मोहम्मद असगर है और उनकी पिटाई करने वाले गौरक्षक बताए जा रहे हैं। यह वीडियो गारी गब्बर गांव का है। घटना कुछ दिनों पहले की है जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। दरअसल 48 साल के असगर यहां खेती कर गुजारा करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके खेत में गायों का एक झुंड घुस गया था। जिसके बाद असगर के 16 साल के बेटे ने गायों को वहां से भगाया। आरोप है कि गायों को खेत से भगाने के दौरान एक गाय को चोट लग गई।

गाय को लगी चोट को देखने के बाद कुछ कथित गौरक्षकों ने लड़के के पिता को इस मामले पर बैठक करने के लिए बुलाया था। जहां इन्होंने उनकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान यह लोग देश के गद्दारों को…गोली मारो @#@#$’ का नारा लगा रहे थे। असगर की बुरी तरह से पिटाई की गई है जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 से ज्यादा लोगों ने असगर की पिटाई की है और उनकी हालत काफी खराब है। वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले में यहां की एसएसपी रश्मि वज़ीर ने बताया कि इस संबंध में दो केस दर्ज किये गये हैं। एक मुकदमा असगर के बेटे पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने गाय पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं दूसरा केस असगर की पिटाई करने वाली भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है।

एसएसपी का कहना है कि एक समुदाय के लोगों की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। इनका कहना है कि गाय पर हथियार से हमला कर उसे जख्मी किया गया है। इन लोगों ने कहना था कि जानबूझ कर गाय को चोट पहुंचाया गया है। इस मामले में Animal Cruelty Act के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि इस घटना के बाद इलाके में फिलहाल शांति हैं। मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है।

Shocked to see this video of Reasi where one Mohd Asger R/o Gahri of Arnas was beaten up by some hate-mongers today. Request @JmuKmrPolice, @DCReasi1 to kindly take note of this matter. Those who are taking law in hands should be behind bars @islahmufti @ShujaUH @rifatabdullahh pic.twitter.com/Tu02rO5OZZ

— Guftar Ahmed (گفتار احمد) (@GuftarAhmedCh) August 15, 2020