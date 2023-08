पाकिस्तान चलाएगी कश्मीरी अलगाववादी की बीवी, केयरटेकर सरकार में बनी पीएम की सलाहकार, कौन है जेल में बंद यासीन मलिक

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का कमांडर यासीन मलिक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

यासिन मलिक। (एक्सप्रेस फोटो)

Jailed Kashmiri Separatist Leader Yasin Malik: जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान के कार्यवाहक मंत्रिमंडल (Caretaker Cabinet) में प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार बनाया गया है। जियोटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मलिक को मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण पर कार्यवाहक प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। साल 2009 में इस्लामाबाद में शादी, जश्न में शरीक हुए थे पाकिस्तान के कई शीर्ष राजनीतिक नेता मुशाल हुसैन मलिक (Mushaal Hussein Mullick) के पति जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का कमांडर यासीन मलिक आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दोनों ने साल 2009 में इस्लामाबाद में शादी की थी। उस समय उनकी शादी के जश्न में पाकिस्तान के कुछ शीर्ष राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। कितनी लंबी चलेगी पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार पाकिस्तान के पीएम अनवारुल हक काकर की 18 सदस्यीय कैबिनेट ने गुरुवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के ऐवान-ए-सद्र स्थित आधिकारिक आवास पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनकी अंतरिम मंत्रिमंडल को अगले आम चुनाव होने तक देश चलाने का काम सौंपा गया है। आम चुनाव में देरी होगी क्योंकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने नई जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के अंतरिम मंत्रिमंडल में 16 संघीय मंत्री और 3 सलाहकार पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार, परिसीमन 14 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। यह पाकिस्तान की असेंबली भंग होने के बाद चुनाव कराने के लिए 90 दिन की तय अवधि से अधिक है। इस बीच, अंतरिम सरकार को आम चुनाव तक नकदी संकट से जूझ रहे देश को चलाने और सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। अंतरिम मंत्रिमंडल में 16 संघीय मंत्री और 3 सलाहकार हैं। सलाहकारों में ही एक मुशाल हुसैन मलिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर की कैबिनेट में कौन-कौन हैं पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी को विदेश मंत्री, सरफराज बुगती को आंतरिक मंत्री, शमशाद अख्तर को वित्त मंत्री, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अनवर अली हैदर को रक्षा मंत्री और वरिष्ठ पत्रकार मुर्तजा सोलांगी को सूचना मंत्री नियुक्त किया गया है। इनके अलावा खलील जॉर्ज ने अल्पसंख्यक मंत्री, उद्योगपति गौहर इजाज ने उद्योग मंत्री, अकादमिक विशेषज्ञ डॉ. उमर सैफ ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, अहमद इरफान असलम ने कानून मंत्री, प्रसिद्ध अभिनेता जमाल शाह ने संस्कृति मंत्री, अनीक अहमद ने धार्मिक मामलों के मंत्री के रूप में शपथ ली थी।

