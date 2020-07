आतंकी संगठन ने अपने शार्गिदों को देश में कोरोना फैलाने का निर्देश दिया है। सांकेतिक तस्वीर। फोटो सोर्स- (Express Photo by Tashi Tobgyal)

खूंखार संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि वो भारत में तेजी से कोरोना वायरस को फैला दें। जी हां, भारत के खिलाफ इस्लामिक आतकंवादियों की एक बड़ी साजिश के खुलासा होने का दावा विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ISIS की एक ऑनलाइन मैगजीन में संगठन की तरफ से यह अपील की है।

‘India Today’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ISIS की मैगजीन के दो एडिशन है। एक एडिशन ‘Voice of Hind’ मैग्जीन के नाम से जबकि एक अन्य मैगजीन अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है औऱ इसे ऑनलाइन ड्रिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन के दौरान इस मैग्जीन का प्रचार-प्रसार ऑनलाइन तरीके से कियागया था। 17 पन्नों के इस ‘लॉकडाउन स्पेशल’ एडिशन में हिंसा की बात की गई है और ‘kill as many Kuffars’ की बात कही गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैग्जीन के कवर पेज पर निजामुद्दीन मरकज इवेंट की तस्वीर है तथा दिल्ली हिस्सा की तस्वीरें भी हैं। इस मैग्जीन में आईएसआईएस ने अपने अनुयायियों से हिंसा फैलाने की अपील की है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो भी आईएसआईएस पर विश्वास नहीं करते उन्हें बर्बाद कर देने चाहिए।

मैग्जीन के जरिए आईएसआईएस ने अपने शार्गिदों को संदेश दिया है कि वो हमेशा अपने साथ हथियार रखें ताकि उन्हें जिसपर एतबार नहीं वो उसका संहार कर सकें। कहा गया है कि आईएसआईएस के शार्गिद अपने साथ चेन, रस्सी और तार जैसे सामान हमेशा रखें ताकि किसी की भी गला दबाकर हत्या की जा सके। तेज धार वाले हथियार के तौर पर इस मैग्जीन में ग्लास का जिक्र भी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कैंची और हथौड़े से भी कत्ल किया जाए।

आपको बता दें कि हाल ही में आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आगाह किया गया है केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों की काफी संख्या हो सकती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है। माना जाता है कि इस संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यामांर के 150 से 200 आतंकवादी हैं।

