इशरत जहां एनकाउंटर केस-2004 में CBI ने की थी पूछताछ, IPS अधिकारी ने लिया VRS, क्या है पूरा मामला

अप्रैल 2021 में आईपीएस अधिकारी गिरीश लक्ष्मण सिंघल को एक विशेष सीबीआई अदालत ने दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया था कि ड्यूटी के दौरान पुलिस कार्रवाई की गई थी।

जून 2004 में शहर के बाहरी इलाके में अहमदाबाद पुलिस द्वारा एक कथित फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां और तीन अन्य जावेद शेख उर्फ ​​प्राणेश, अमजद अली राणा और जीशान जौहर मारे गए थे। (Express File Photo)

गुजरात में साल 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में जांच का सामना करने वाले आईपीएस अधिकारी गिरीश लक्ष्मण सिंघल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की घोषणा की है। इसके पीछे उन्होंने “व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों” का हवाला दिया। 2001 बैच के 58 वर्षीय आईपीएस अधिकारी ने सेवानिवृत्ति (जो सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है) से दो साल पहले इस बड़े निर्णय की घोषणा की। 4 अगस्त को सेवा में उनका आखिरी दिन होगा। 2006 में आईपीएस के रूप में हुए प्रमोट, अप्रैल 2021 में दोषमुक्त 2016 से गांधीनगर के कराई में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में आईजीपी के रूप में तैनात रहे गुजरात कैडर के अधिकारी सिंघल 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई द्वारा जांच का सामना करने वाले पुलिस अधिकारियों में से थे। उन्हें साल 2006 में आईपीएस के रूप में प्रमोट किया गया था। अप्रैल 2021 में उन्हें दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस आधार पर बरी कर दिया कि पुलिस कार्रवाई ड्यूटी के दौरान की गई थी।

