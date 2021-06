UPSC की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को कई बार असफलता हाथ लगती है। कई बार इससे कुछ कैंडिडेट्स काफी परेशान भी हो जाते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए 2018 बैच की IPS अधिकारी अंकिता शर्मा ने स्पेशल नोट लिखा है। अंकिता ने अपना नोट ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि असफल हुए बिना कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हौसला बनाए रखें।

अंकिता शर्मा ने इन नोट्स को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फाइट करने का फैसला किया है। लेकिन असफल होने से डरते हैं। सभी यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम देने का फैसला किया है और आगे भविष्य में देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए छोटा सा मैसेज क्योंकि आप सब मुझे मैसेज करते रहते हो अक्सर।’

अंकिता शर्मा ने लिखा, ‘अपनी असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसने असफल हुए बिना सफलता हासिल की हो। हर व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रह सकता। उसकी जगह बदलती रहती है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन सत्य है। सभी लोगों ने नीचे आने के बाद ही ऊपर उठना सीखा था।’

अंकिता कहती हैं, ‘अगर आप अपने असफल होने से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो तो महान लोगों की आत्मकथा पढ़िए और अपने दिल को समझाइए। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो असफल हुए हैं। हम सभी असफल हुए हैं। हम सभी होंगे। अंत में, कभी भी अपने दिमाग में सफलता और असफलता कुछ भी नहीं आने दीजिए क्योंकि ये कभी परमानेंट नहीं होती। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए कभी भी अपना विश्वास मत खोइए।’

To all those Innocent minds, who have decided to fight, but somehow, fear failure.

To all the #UPSC aspirants, who have decided to appear for the exam, who are the future craftsman of the nation.

Bcz you DM me, so A small message to you all before your exams.

Best wishes!! pic.twitter.com/rIgjm3ssN4

— Ankita Sharma IPS (@ankidurg) May 17, 2021