Bumble डेटिंग ऐप पर दोस्त बनी लड़की से मुलाकात के बाद गुरुग्राम के शख्स ने गंवाए 2 लाख, क्या है अंदर की कहानी

पुलिस जांच में सामने आया है कि लड़की और उसके साथियों ने गुरुग्राम के पीड़ित से पैसे निकालने से पहले 12 अलग-अलग लोगों को भी धोखा दिया था।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram