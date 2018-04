Breaking: शीना बोरा मर्डर केस की दोषी इंद्राणी मुखर्जी हॉस्टिपल में भर्ती, गंभीर बताई जा रही हालत

शीना बोरा मर्डर केस की दोषी इंद्राणी मुखर्जी को देर रात मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी की शुक्रवार को स्वास्थ खराब होने के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर का कहना है इंद्राणी मुखर्जी की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें इमरजेंसी भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि साल 2012 में इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा लापता हो गई थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुपचुप तरीके से मामले की छानबीन शुरू की थी और इंद्राणी के ड्राइवर श्याम मनोहर से लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया था। इंद्राणी पर ही बेटी शीना बोरा के कत्ल का आरोप है। पुलिस ने इंद्राणी के पहले पति संजीव खन्ना को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। बाद में इंद्राणी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को भी इस केस में आरोपी बनाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने अपने ड्राइवर श्याम मनोहर राय और एक अन्य व्यक्ति की मदद से शीना की हत्या को अंजाम दिया था।

