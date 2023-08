Singapore Crime: सिंगापुर में भारतीय मूल की महिला को जेल, सरकारी अधिकारी पर हमले की क्या थी वजह

‘द स्ट्रेट्स टाइम्स’ अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णासामी ने कई बार जिला जज क्रिस्टोफर गोह को सजा का कारण बताते वक्त बाधा पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण जज गोह को कई मौकों पर अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो-(इंडियन एक्‍सप्रेस)।

Follow us on



instagram

telegram