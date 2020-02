Clash in India U19 vs Bangladesh U19 (Ind vs BAN) U19 World Cup Final 2020: आम तौर पर क्रिकेट को ‘जेंटलमैन गेम’ कहा जाता है। लेकिन बीते रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 के फाइनल मुकाबले में जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट की छवि को दागदार करने का काम किया। जिस तरह जीत के बाद एक बांग्लादेशी क्रिकेटर ने भारतीय खिलाड़ी के सामने आकर उन्हें अपशब्द कहे वो इस ‘जेंटलमैन गेम’ के लिए बेहद ही बुरा पल था। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने क्रिकेट जैसे खेल को अपनी गिरी हुई हरकतों से बदनाम किया हो। टीम के बड़े खिलाड़ी भी इस काम में आगे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इससे पहले कब-कब बांग्लादेशियों ने स्पोर्ट्स को शर्मसार किया।

शाकिब अल हसन ने किया गंदा इशारा: साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय मुकाबले में बांग्लादेशी टीम के कप्तान शाकिब उल हसन ने कैमरे की तरफ अपनी जांघ दिखाकर गंदे इशारे किये थे। आउट होने के बाद पवेलियन में बैठे शाकिब उल हसन की इस हरकत को देख क्रिकेट प्रेमियों को काफी धक्का लगा था। इस गंदे काम के लिए उनपर तीन वनडे मैचों का प्रतिबंध और 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

मैदान पर नागिन डांस: यह घटना साल 2018 की है। निहदास ट्रॉफी के पांचवें मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ जीतने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर श्रीलंकाई खिलाड़ियों को चिढ़ाने के लिए मैदान पर नागिन डांस करने लगे। दर्शक-दीर्घा में मौजूद लोग खिलाड़ियों की इस हरकत से हैरान थे।

बांग्लादेशी खिलाड़ी यही नहीं रुके। इसके बाद तमीम इकबाल तो कुसल मेंडिस से भिड़ भी गए। जीत के नशे में चूर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में भी खूब कोहराम मचाया था। नागिन डांस को लेकर काफी विवाद हुई थी और बांग्लादेशियों की काफी आलोचना भी हुई थी।

श्रीलंकाई कप्तान से हुई लड़ाई: साल 2018 में ही बांग्लादेश के रिजर्व क्रिकेटर नुरुल हसन श्रीलंका के कप्तान तिसारा परेरा से भिड़ गए। मारपीट की नौबत आने पर खिलाड़ियों को बीच-बचाव तक करना पड़ा।

क्रिकेट प्रशंसक को पीटा: साल 2018 में राजशाही डिविजनल नेशल क्रिकेट लीग के दौरान बांग्लादेश के बल्लेबाज शब्बीर रहमान ने मैच के दौरान ही एक क्रिकेट प्रशंसक की पिटाई कर दी। साइट स्क्रीन के पीछे क्रिकेट प्रशंसक की हुई इस पिटाई के बाद शब्बीर रहमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया गया था।

धोनी का कटा सिर लिये तस्वीर से हुई बेइज्जती: सिर्फ बांग्लादेशी क्रिकेटर ही नहीं बल्कि बांग्लदेशी प्रशंसक भी समय-समय पर अपनी ही टीम की बेइज्जती कराते रहे हैं। साल 2016 के एशिया कप से पहले एक बांग्लादेशी फैन ने फोटो शॉप के जरिए टीम के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद के हाथ में पूर्व भारतीय टीम कप्तान एमएस धोनी का कटा हुआ सिर पकड़ा दिया। इस फोटो को लेकर काफी विवाद हुआ था। कई पूर्व तथा सीनियर क्रिकेटरों ने इस हरकत के लिए बांग्लादेश को खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

यहां आपको बता दें कि बांग्लदेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर 2 साल का प्रतिबंध भी लग चुका है। उनपर आरोप है कि जब सटोरियों ने उसने संपर्क साधा था तब उन्होंने मैनेजमेंट से यह बात छिपाई थी।

