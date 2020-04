Video: लॉकडाउन में ड्रोन से कर रहे थे पान-मसाले की होम डिलीवरी, 2 धराए

India Lockdown, Pan Masala Delivery from Drone: लॉकडाउन में आम तौर पर पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है ताकि अलग-अलग इलाकों में लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन गुजरात में ड्रोन के जरिए पान-मसालों की होम डिलीवरी करने का मामला सामने आया है। Tiktok पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि आकाश में ड्रोन चक्कर काट रहा है और उसमें पान-मसाला रखा हुआ है।

मोरबा से आए इस वीडियो को देख कर हर कोई हैरान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के बीच कुछ लोग मोरबा में ड्रोन के जरिए पान-मसालों की होम डिलीवरी कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भी इसपर नजर पड़ी है। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जीवन रक्षक वस्तुओं की ही डिलीवरी की इजाजत दी गई है।

हालांकि इसके बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन के दौरान शराब को दोगुने दाम पर खरीदने औऱ शराब के लिए दुकान तोड़ कर चोरी करने की खबरें भी आई हैं। फिलहाल ड्रोन से पान-मसाला की घर पर डिलीवरी किये जाने से जुड़ी यह यह खबर सबको हैरान करने वाली है। 2 लोगों को पकड़ने के बाद अब पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

#Breaking | Gujarat: 2 people have been detained for home delivery of paan masala.

Details by Aruneel. pic.twitter.com/OwW7DgtHfF

— TIMES NOW (@TimesNow) April 12, 2020