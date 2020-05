गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने सोमवार (04-05-2020) को सड़कों पर उतरकर बवाल काटा। इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। श्रमिकों ने घर वापस भेजे जाने की मांग को लेकर यहां हंगामा किया। इस दौरान मजूदरों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी किया।

मजदूरों के हंगामे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि यहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में पुलिस वाोलं के पसीने छूट गए हैं। वीडियो में पुलिस भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले फेंकती भी नजर आ रही है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है। पुलिस किसी तरह दौड़ा कर भीड़ को पीछे धकेलने और उन्हें तितर-बितर करने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सूरत के काडोडारा इलाके का है।

यहां घर भेजे जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई औऱ फिर पुलिस से उलझ पड़ी। काफी देर तक इस इलाके में भीड़ और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। किसी तरह प्रशासन ने यहां हालात पर काबू पाया।

