कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए पूरा देश इस वक्त संघर्ष कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक मुस्लिम लड़के को ‘कोरोना’ बोल कर कुछ लोगों ने उसपर हमला कर दिया और उसकी पिटाई कर दी। ‘Times Now’ की रिपोर्ट के मुताबिक यह लड़का कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घऱ से बाहर निकला था।

रास्ते में करीब 4-5 लोगों ने उसे ‘कोरोना’ बोल कर पहले उकसाया और फिर अचानक उसपर हमला बोल दिया। इस मारपीट में लड़का जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद लड़के के परिजनों का कहना है कि कुछ लोगों ने सड़क पर उसे पकड़ लिया और कोविड-19 संक्रमण के फैलने का जिम्मेदार बताते हुए उसकी पिटाई कर दी।

इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहन छानबीन की है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से इस मामले में पूछताछ भी की है। सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। इन सभी के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य कई कड़ी धाराओं में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

