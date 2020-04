India Lockdown: लॉकडाउन के बीच अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। इस हमले में 2-3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पुलिसकर्मियों पर हमला करने का एक वीडियो भी सामने आय़ा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कई लोगों की भीड़ के बीच कुछ पुलिसकर्मी फंसे हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक मंगलवार (28 अप्रैल, 2020) को सड़क पर घूम रहे कई लोगों को पुलिस लॉकडाउन का पालन करने औऱ अपने घरों में रहने के लिए कह रही थी। उसी वक्त टिकियापारा इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पथराव के अलावा उनपर बोतलें भी फेंकी गईं हैं। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ भीड़ के द्वारा की गई है।

वीडियो में नजर आ रहा था कि भीड़ आक्रमक होकर एक पुलिसवाले के पीछे भाग रही है। भीड़ में कुछ लोग इस पुलिसवाले को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान वहां पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। काफी देर तक लॉकडाउन और सोशल डिस्टेन्सिंग की धज्जियां उड़ाकर यह भीड़ वहां पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करती रही।

#WATCH: A crowd, which had gathered at a market place in Tikiapara of Howrah today – defying the lockdown, attacked Police personnel & pelted stones at them when they asked the crowd to return to their homes. 2 police personnel injured. #WestBengal (Video source: Amateur video) pic.twitter.com/EAZbm5wWlc

— ANI (@ANI) April 28, 2020