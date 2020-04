India Lockdown: पंजाब के पटियाला में आज सुबह (12-04-2020) पुलिस पर बड़ा हमला किया गया। न्यूज एजेंसी ‘ANI’ के मुताबिक निहांग संगठन से जुड़े लोगों ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों पर यह हमला सब्जी मंडी इलाके में किया गया है। आरोप है कि निहांग संगठन के लोगों ने हमला कर ASI हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। यहां आपको बता दें कि निहांग संगठन से जुड़े लोग सिख संप्रदाय के होते हैं जो ट्रेडिशनल हथियारों के साथ हमेशा रहते हैं।

इस पूरे मामले पर Director General of Police (DGP), Punjab, दिनकर गुप्ता ने कहा है कि ‘मैंने PGI के डायरेक्टर से बातचीत की है। जख्मी एएसआई को इलाज के लिए बेहतरीन चिकित्सक को लगाया गया है। निहांग संगठन से जुड़े लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी’

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला, मंदीप सिंह सिंधू ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह लोग कर्फ्यू के दौरान सड़क पर निकले थे और जब इनसे कर्फ्यू पास मांगा गया तब यह सभी पुलिस की सुरक्षा घेरे को तोड़ कर भागने लगे। इसके बाद कुछ लोगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया।



हमले में तलवार से एएसआई का हाथ काट दिया गया। हमले में दो अन्य पुलिसकर्मियों को बांह पर जख्म आए हैं। घटना के बाद एएसआई को तुरंत राजिन्दर अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ स्थित PGIMER में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद निहांग वहां से फरार हो गए।

इस बीच पंजाब के स्पेशल चीफ सेक्रेट्री ने अब जानकारी दी है कि 7 भगोड़े निहांगों को पकड़ लिया गया है। इन सभी को बालबेरा गांव के एक गुरुद्वारे से पकड़ा गया है। इन्हें पकड़ने के दौरान पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है जिसमें एक निहांग को गोली लगी है और वो जख्मी हो गया है। घायल निहांग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#UPDATE 7 fugitives, donning the robes of Nihangs, have been arrested from Gurdwara in village Balbera. One of these was injured in police firing & has been rushed to hospital. Operation was supervised by IG Patiala Zone,Jatinder Singh Aulakh: KBS Sidhu,Spl Chief Secretary,Punjab https://t.co/y2DGargb34 pic.twitter.com/Lg4uRn9U2K

— ANI (@ANI) April 12, 2020