India Lockdown, Gang Of Smugglers Tried To Kidnap ASI: लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को अगवा करने की कोशिश की गई। घटना टीकमगढ़ की है। टीकमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराध सुजैना ने मंगलवार (12-05-2020) को बताया कि टीकमगढ़ जिले के एक चेक पोस्ट पर एएसआई मुतीन खान की ड्यूटी लगी हुई थी।

ड्यूटी के दौरान उन्होंने चेक पोस्टर पर 2 लोगों को चेकिंग के लिए रोका। जांच में पता चला कि यह लोग देसी शराब की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से शराब की बोतलें भी मिली। इस दौरान जल्दी ही चेक-पोस्ट के पास तस्करी करने के आरोपियों के कुछ अन्य सहयोगी भी पहुंच गए। यह सभी कार से आए थे औऱ इसमें एक महिला भी शामिल थी। यह सभी सब-इंस्पेक्टर के साथ उलझ गए।

थोड़ी ही देर बाद यह लोग सब-इंस्पेक्टर को अगवा करने की कोशिश करने लगे। तस्करों का गैंग सब-इंस्पेक्टर को खींच कर अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहे तब उन्होंने पुलिसवाले की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पुलिस वाले पर हमला होता देख गांव के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ अन्य पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए।

पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई करते हुए चाली राजा, सुनका धीमार और घटना में शामिल महिला सुमन खानगर को मौके से ही पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान कैलाश जादिया, बबलू खान और एक अन्य आरोपी वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने बाद में इन तीनों को भी उनके घर से दबोच लिया। इस मामले में पुलिस ने इन सभी पर जरुरी कानूनी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने पंजाब के पटियाला में निहंग सिखों ने चेक पोस्ट पर रोके जाने के बाद तलवार से ASI का हाथ काट दिया था। इस बड़ी घटना के बाद ASI को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बाद में आऱोपियों को एक गुरुद्वारे से पकड़ा था। इनके पास से खतरनाक हथियार और नगद रुपए भी मिले थे।

