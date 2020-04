IAS अफसर Kannan Gopinathan पर कोरोना से लड़ाई के वक्त ड्यूटी ना ज्वायन करने की वजह से FIR दर्ज किया गया है। यहां सबसे पहले आपको बता दें कि आईएएस Kannan Gopinathan ने पिछले साल अगस्त के महीने में रिजाइन किया था। अब Kannan Gopinathan पर Epidemic Diseases Act और Disaster Management Act के तहत केस दर्ज किया गया है। 21 अप्रैल को मोती दमन पुलिस स्टेशन में आईएएस के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

इसके अलावा उनपर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने संबंधी धारा 188 भी लगाई गई है। Kannan Gopinathan मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर में लोगों की आजादी के मुद्दे पर इस आईएएस अफसर ने अपने त्याग पत्र सौंप दिया था।

जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से स्पेशल स्टेट्स का दर्जा वापस लिया था तब वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं। इन्हीं पाबंदियों के खिलाफ इस आईएएस अफसर ने अपना इस्तीफा दिया था।

इसी साल 9 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली प्रशासन ने आईएएस अफसर को कहा था कि उनकी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है और वो ड्यूटी ज्वायन करें। Kannan Gopinathan दमन-द्वीव में ऊर्जा विभाग के सचिव के पद पर तैनात थे।

बहरहाल अब इस मामले में Kannan Gopinathan की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट कर गृहमंत्री अमित शाह को ललकारा है। उन्होंने लिखा कि ‘ओह! ड्यूटी ना ज्वायन करने पर दूसरा एफआईआऱ…कम ऑन @अमित शाह! यह बेकरारी?

मैंने 8 महीने पहले रिजाइन किया था। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि एक वॉलेन्टियर के तौर पर पर इस नाजुक घड़ी में मेरी जहां भी जरुरत होगी मैं काम करने के लिए तैयार हूं।’Kannan Gopinathan के ट्वीटर पर कई लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका समर्थन किया है।

Ah! Another FIR. For not resuming duty(?) it seems

Come on @AmitShah! This desperate? I resigned like 8 months back.

Though I wholeheartedly volunteer to serve wherever I am required in this crisis, let me tell you this again,

NOT REJOINING IAS! Got it?https://t.co/kUpgXlmoey

— Kannan Gopinathan (@naukarshah) April 24, 2020