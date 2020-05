Lockdown 4.0, Clash Broke Out Between Locals & Police in Rourkela: लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान ओडिशा के राउरकेला में जमकर बवाल हुआ है। मंगलवार को यहां स्थानीय लोग पुलिस से भिड़ गए। जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालात बेकाबू होते देखे पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस औऱ लोगों के बीच हुई इस झड़प की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई है और जमकर हंगामा कर रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं।

पुलिस बेकाबू लोगों को काबू करने के लिए लाठी बरसाते हुए भी नजर आ रही है। तस्वीरों में आग की लपटे भी नजर आ रही हैं। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस और लोगों के बीच यह हिंसक झड़प उस वक्त शुरू हुई जब कुछ डि-कन्टेन्ड इलाकों से पुलिस की बैरिकेडिंग को लोगों ने उखाड़ फेंका था।

दरअसल जिस इलाके को डी-कन्टेन्ड घोषित किया गया था उसके आस-पास के इलाके अभी भी कन्टेन्मेन्ट जोन में ही थे जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन इस बात से नाराज लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और मना करने पर पुलिस के साथ भिड़ गए।

यहां काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा और पुलिस को लोगों को शांत करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस की टीम ने किसी तरह हालात पर काबू पाया है।

पूरे देश में इस वक्त कोरोना का खौफ है। कोरोना संक्रमण से अत्यधिक प्रभावित इलाकों को कन्टेन्मेंट जोन में रखा गया है और इन इलाकों में किसी भी तरह की पब्लिकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसा कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए किया गया है।

