Coronavirus (Covid-19), India Lockdown: कोरोना के कहर औऱ लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता ने महाराष्ट्र के चर्चित King Edward Memorial अस्पताल का एक और वीडियो शेयर किया है। भाजपा नेता राम कदम ने यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि अस्पताल में मरीज जमीन पर बैठे हैं और जमीन पर ही सोने के लिए मजबूर हैं। उन्होने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि अस्पताल के अंदर मरीजों को कोई चिकित्सीय मदद नहीं मिल रही है। जो वीडियो बीजेपी नेता द्वारा शेयर किया गया है उसमें नजर आ रहा है कि अस्पताल परिसर में कई लोग जमीन पर लेटे या बैठे हुए हैं। एक शख्स जमीन पर बैठा है और एक महिला कार्टून के एक टुकड़े से उन्हें हवा दे रही हैं। बीजेपी नेता ने वीडियो शेयर करते हुए पूछा है कि ‘क्या महाराष्ट्र की सरकार अब जगेगी?’

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी बीजेपी नेता ने मशहूर KEM अस्पताल का कोई वीडियो शेयर किया हो। इससे पहले पार्टी के ही एक विधायक नितेश राणे ने भी इस अस्पताल का एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में दिख रहा था कि अस्पताल के वार्ड में मरीजों का इलाज हो रहा है और वहां कुछ ‘बॉडी बैग्स’ (कोरोना से मृत मरीजों को रखने के लिए बनाया गया बैग) रखे हुए हैं।

#KEM hospital today 11.45 am .. video . you can see how no of patients are siting on ground ? No medical help ? Nothing ? So sad . Wil maharashtra govt wake up ? @OfficeofUT @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @rajeshtope11 pic.twitter.com/HzA8WBQLwR

KEM hospital today at 7 am !

I think the @mybmc wants us to get used to seeing dead bodies around us while taking treatment bcz they just don’t want to improve!

Feel bad for the health workers too who hv to work in such conditions!!

Is there any hope ? pic.twitter.com/E1VsmAveou

— nitesh rane (@NiteshNRane) May 11, 2020