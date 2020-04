India Lockdown, Firing On Policeman In Punjab: पंजाब में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रही पुलिस पर एक बार फिर हमला हुआ है। इस बार यह हमला पंजाब के फरीदकोट में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरीदकोट में पुलिस पर यह हमला रविवार (12 अप्रैल, 2020) की रात किया गया। यहां पुलिस ने जब लॉकडाउन का उल्लंघन कर सड़क पर घूम रहे दो मोटरसाइकिल सवार को रोका तो दोनों ने अचानक ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर फायरिंग कर दी।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ने किसी तरह खुद को गोली से बचाया। लेकिन इस दौरान वहां खड़े एक अन्य शख्स को गोली लग गई और वो वहीं गिर गया। बाद में इस युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

रविवार को ही जब पटियाला में निहंग सिखों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे ASI का हाथ तलवार काट दिया था तब उस वक्त इस घटना पर राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी।

#Breaking | Youth opens fire at a policeman at Punjab’s Faridkot for attempting to enforce the lockdown.

Details by TIMES NOW’s Gurpreet. pic.twitter.com/IDMrzBfO0l

— TIMES NOW (@TimesNow) April 13, 2020