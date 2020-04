India Lockdown, Two Priests Murder in Uttar Pradesh: महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट-पीट कर हत्या हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों साधुओं की लाश अनूपशहर कोतवाली इलाके में बने एक मंदिर परिसर से मिली है।

मंगलवार (28-04-2020) की अहले सुबह गांववालों की नजर जब मंदिर में 2 साधुओं की लाश पर पड़ी तो सभी सन्न रह गए। बताया जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से इनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। दोनों मृतकों की पहचान 55 साल के साधु जगनदास और 35 साल के साधु सेवादास के रूप में हुई है।

इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले करीब 10 साल से दोनों साधू इस मंदिर में रहते थे और पूजा-अर्चना किया करते थे। खून से लथपथ साधुओं की लाश मिलने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बड़ी संख्या में मंदिर परिसर के बाहर भीड़ भी जमा हो गई।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने एक युवक को हत्या के शक में पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद भीड़ ने इस युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया। ग्रामीणों द्वारा साधुओं की हत्या की सूचना मिलने के बाद सीओ अनूपशहर अतुल चौबे, कोतवाल मिथिलेश उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने सबसे पहले शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इलाके के लोगों ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौका-ए-वारदात के पास गहरी छानबीन करने के बाद कहा है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले मे बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस युवक ने साधुओं का सामान चुरा लिया था। जिसके बाद साधुओं ने उसे पकड़ लिया था। जिसके बाद उसने इन दोनों साधुओं की हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

#WATCH The accused has been arrested. As per initial probe, it has been found that few days back,he had taken away a belonging (chimta) of priests after which they had scolded him. Following which,he murdered 2 priests today. Probe underway: Santosh Kumar Singh, SSP Bulandshahr pic.twitter.com/bKABSj7Ffa

— ANI UP (@ANINewsUP) April 28, 2020