गणतंत्र दिवस के मौके पर एक स्‍कूल में ध्‍वजारोहण के दौरान कांस्‍टेबल ने अपने सिर में गोली मार ली। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना लुधियाना (ग्रामीण) की है। उनकी पहचान मनजीत राम (44) के तौर पर की गई। वह जगरांव सिटी थाने के एसएचओ के ड्राइवर और गनमैन के तौर पर नियुक्‍त थे। उन्‍होंने अपनी एके-47 राइफल से खुद को गोली मारी। जगरांव के एक सीनियर सेकेंडरी स्‍कूल में शुक्रवार (26 जनवरी) को गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण का समारोह चल रहा था, जिसमें कई वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मंजीत बाहर पुलिस की गाड़ी में बैठे थे। अचानक से उन्‍होंने अपने सिर में गोली मार ली। वरिष्‍ठ पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने दावा किया कि मनजीत ने निजी वजहों के कारण आत्‍महत्‍या का कदम उठाया। उन्‍होंने कहा, ‘मनजीत परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर अवसाद में थे। उन्‍होंने घर बनाने के लिए कर्ज भी लिया था, जिसका किस्‍त चुकाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। फिलहाल इस मामले की छानबीन की जा रही है।’ मनजीत राम नकोदर के रहने वाले थे। पुलिस पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के साथ परिजनों के बयान भी दर्ज करेगी।

Punjab: Policeman Manjit Singh, deputed as gunman of an SHO in Ludhiana dies after allegedly shooting himself at Republic Day function

— ANI (@ANI) January 26, 2018