प्रॉपर्टी के लिए घर के अंदर गोलीबारी और तलवारबाजी, दो भाइयों की मौत, एक की पत्नी भी मरी

देश की राजधानी दिल्‍ली में प्रॉपर्टी के कारण एक घर रणक्षेत्र में तब्‍दील हो गया। घर के अंदर गोलियां चलीं और तलवारबाजी भी हुई। इस दर्दनाक घटना में दो भाइयों की मौत हो गई। एक भाई की पत्‍नी भी मारी गईं। एएनआई के अनुसार, खूनखराबे की यह घटना उत्‍तरी दिल्‍ली के मॉडल टाउन की है। मारे गए दोनों भाइयों की पहचान जसपाल (52) उनकी पत्‍नी प्रभजोत कौर और गुरजीत (50) के तौर पर की गई है। गुरजीत छोटे भाई थे। गुरुवार (26 अप्रैल) देर रात को संपत्ति को लेकर दोनों भाइयो के बीच विवाद बढ़ गया था। गुरजीत ने कथित तौर पर अपनी भाभी प्रभजोत की हत्‍या कर दी। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘दोनों भाई एक ही मकान में ग्राउंड और फर्स्‍ट फ्लोर पर रहते थे। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। किसी बात को लेकर गुरजीत के परिवार का जसपाल से बहस हो गई थी। जसपाल ने गुरजीत के परिवार पर गोली चला दी थी। बाद में गुरजीत के परिवार ने भी जसपाल के परिवार पर गोली चलाई और तलवारबाजी की। इसमें जसपाल और उनकी पत्‍नी की मौत हो गई।’ पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

