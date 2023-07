Gujarat Crime News: गृह मंत्री का फर्जी PA बनकर जमाता था धौंस, नकली DP- झूठे वादे का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी जगदीश उर्फ ​​दिलीप नारनभाई नंदानिया पर आईपीसी की धारा 170 (लोक सेवक का रूप धारण करना) के तहत आरोप लगाया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (Freepik)

Gujarat News: गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के निजी सहायक (PA) की नकल करने के आरोप में शनिवार को एक 30 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जगदीश उर्फ ​​दिलीप नारनभाई नंदनिया गिर सोमनाथ जिले के उमरेठी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि उसने अपने परिचितों के तबादलों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए खुद को सांघवी का निजी सहायक बताया था। सोशल मीडिया और ट्रूकॉलर प्रोफ़ाइल पर नाम, फोटो और पोस्ट का इस्तेमाल आरोप के मुताबिक नंदानिया ने सोशल मीडिया पर संघवी की तस्वीर को अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि वह अपने ट्रूकॉलर प्रोफ़ाइल पर ‘हर्ष सांघवी पीए’ का इस्तेमाल करता था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “पूछताछ के दौरान नंदनिया ने कबूल किया कि उसने एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को फोन किया था और उससे अपने परिचित ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नौकरी मांगी थी। उन्होंने यह भी कबूल किया कि उन्होंने जामनगर में अपने ड्राइवर के लिए नौकरी मांगी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नंदानिया पर आईपीसी की धारा 170 (लोक सेवक का रूप धारण करना) के तहत आरोप लगाया गया है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram