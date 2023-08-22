JNU Student Attacked: \u091c\u0935\u093e\u0939\u0930\u0932\u093e\u0932 \u0928\u0947\u0939\u0930\u0942 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f, \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0938\u0902\u0918 (JNUSU) \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0938\u094b\u092e\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0930\u0940 \u090f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0915\u093f \u091c\u0935\u093e\u0939\u0930\u0932\u093e\u0932 \u0928\u0947\u0939\u0930\u0942 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f (\u091c\u0947\u090f\u0928\u092f\u0942) \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u092a\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0939\u094d\u092e\u092a\u0941\u0924\u094d\u0930 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0915\u092c\u094d\u091c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u0928\u0947 \u0939\u092e\u0932\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0947 \u0918\u093e\u092f\u0932 \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e\u0964 \u091c\u0947\u090f\u0928\u092f\u0942\u090f\u0938\u092f\u0942 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u0918\u093e\u092f\u0932 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u092d\u0940 \u0939\u0949\u0938\u094d\u091f\u0932 \u0915\u093e \u0928\u093f\u0935\u093e\u0938\u0940 \u0925\u093e \u0914\u0930 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0905\u0927\u093f\u0915 \u0938\u092e\u092f \u0938\u0947 \u0935\u0939\u093e\u0902 \u0930\u0939 \u0930\u0939\u093e \u0925\u093e\u0964 JNUSU \u0928\u0947 \u0906\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u092a\u0942\u0930\u093e \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e JNUSU \u0915\u0947 \u0906\u0927\u093f\u0915\u093e\u0930\u093f\u0915 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, \u201c \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0928\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0916\u094b\u091c \u0915\u0940, \u0909\u0928\u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0939\u0949\u0938\u094d\u091f\u0932 \u091b\u094b\u0921\u093c\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u091c\u092c\u0942\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u0909\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947 \u090f\u0915 \u0935\u093e\u092a\u0938 \u0932\u094c\u091f \u0906\u092f\u093e\u0964 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0928\u0947 \u091c\u092c \u0926\u094b\u092c\u093e\u0930\u093e \u0909\u0938\u0915\u093e \u0935\u093f\u0930\u094b\u0927 \u0915\u093f\u092f\u093e, \u0924\u094b \u0915\u092e\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0915\u092c\u094d\u091c\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0928\u0947 \u0939\u093f\u0902\u0938\u0915 \u0924\u0930\u0940\u0915\u0947 \u0938\u0947 \u091c\u0935\u093e\u092c \u0926\u093f\u092f\u093e \u0914\u0930 \u090f\u0915 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0914\u0930 \u090f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0917\u093e\u0930\u094d\u0921 \u0915\u094b \u0915\u0948\u0902\u091a\u0940 \u0938\u0947 \u0928\u0941\u0915\u0938\u093e\u0928 \u092a\u0939\u0941\u0902\u091a\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0938 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0938\u0902\u092d\u093e\u0932\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0924\u094b \u092f\u0939 \u0917\u0902\u092d\u0940\u0930 \u0924\u094d\u0930\u093e\u0938\u0926\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0964\u201d \u0932\u0917\u092d\u0917 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0939\u0949\u0938\u094d\u091f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u0908 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u092c\u092f\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0917\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948, ''\u091c\u092c \u0915\u0908 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0932\u0917\u092d\u0917 \u090f\u0915 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0907\u0902\u0924\u091c\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u0924\u092c \u092d\u0940'\u0938\u0902\u0918\u0940' \u0935\u093e\u0930\u094d\u0921\u0928 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u093f\u0924 \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924\u093f \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u0915\u092e\u0930\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0905\u0935\u0948\u0927 \u0915\u092c\u094d\u091c\u093e \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0915\u093e \u092f\u0939 \u0915\u0939\u0928\u093e \u0915\u093f \u092a\u0940\u090f\u091a\u0921\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0915\u092e\u0930\u0947 \u0916\u093e\u0932\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u092e\u0940 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948, \u0938\u094d\u092a\u0937\u094d\u091f \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u091d\u0942\u0920 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0938\u092c\u0915\u0947 \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947 \u0906 \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 Also ReadDelhi Church Vandalised: \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u091a\u0930\u094d\u091a \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0930\u094d\u0925\u0928\u093e \u0915\u0947 \u0926\u094c\u0930\u093e\u0928 \u0918\u0941\u0938\u0940 \u092d\u0940\u0921\u093c \u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0928\u093e\u0930\u0947\u092c\u093e\u091c\u0940-\u0924\u094b\u0921\u093c\u092b\u094b\u0921\u093c, \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c- \u090f\u0915 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0939\u0949\u0938\u094d\u091f\u0932 \u0935\u093e\u0930\u094d\u0921\u0928 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b JNUSU \u0928\u0947 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0915\u094b \u0926\u093f\u092f\u093e \u0938\u092e\u0930\u094d\u0925\u0928 \u0907\u0938 \u092c\u0940\u091a, \u091c\u093f\u0928 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u0915\u094d\u0937\u092a\u093e\u0924\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u093e\u0930\u0923 \u0915\u092e\u0930\u0947 \u0906\u0935\u0902\u091f\u093f\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u093f\u090f \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902, \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u094d\u092f \u0915\u092e\u0930\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0926\u094b\u0938\u094d\u0924\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092e\u091c\u092c\u0942\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u0915 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0915\u0947 \u090f\u0915 \u0938\u0926\u0938\u094d\u092f \u0915\u094b \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u090f\u0915 \u0928\u093f\u0937\u094d\u092a\u0915\u094d\u0937 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0915\u0940 \u0938\u094d\u0925\u093e\u092a\u0928\u093e \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0928\u0940 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f\u0964 \u091c\u0947\u090f\u0928\u092f\u0942\u090f\u0938\u092f\u0942 \u0928\u0947 \u092c\u094d\u0930\u0939\u094d\u092e\u092a\u0941\u0924\u094d\u0930 \u0939\u0949\u0938\u094d\u091f\u0932 \u0915\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0938\u092e\u093f\u0924\u093f \u0914\u0930 \u0935\u0939\u093e\u0902 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u090f\u0915\u091c\u0941\u091f\u0924\u093e \u0935\u094d\u092f\u0915\u094d\u0924 \u0915\u0940 \u091c\u094b \u0905\u092a\u0928\u0947 "\u092d\u094d\u0930\u0937\u094d\u091f \u0935\u093e\u0930\u094d\u0921\u0928" \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0932\u0921\u093c \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 New Parliament : 'Veer' Savarkar Jayanti \u092a\u0930 JNU \u0915\u0947 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0907\u0924\u093f\u0939\u093e\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u091c\u093c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u092f\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902? 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