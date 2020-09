Indian Institute of Technology यानी IIT Delhi में नौकरी को लेकर निकाले गए एक इश्तिहार पर हंगामा खड़ा हो गया है। दरअसल IIT दिल्ली में कुत्ता संभालने के लिए एक पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। चर्चा इस पोस्ट को लेकर आईआईटी दिल्ली की तरफ से मांगी गई योग्यता और सैलरी को लेकर की जा रही है। दरअसल नौकरी का जो विज्ञापन निकाला गया है उसमें डॉग हैंडलर के लिए B.A/B.Sc/B.Com/B.Tech या इसके समकक्ष अंडरग्रेजुएट डिग्री की योग्यता मांगी गई है।

विज्ञापन में कहा गया है कि यह पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित जॉब है। नियुक्त होने वाले व्यक्ति की पोस्टिंग कैंपस के सिक्यूरिटी ऑफिस में की जाएगी। इस जॉब के लिए अप्लाई करने की उम्र सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है। खास बात यह भी है कि इस पद पर सैलरी 45,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई है।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में इसी पद पर नियुक्त होने वाले लोगों को करीब 20,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है। विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी के पास अपनी चार पहिया वाहन होनी जरुरी है ताकि वो कुत्ते को पशुओं के अस्पताल तक ले जा सके।

डॉग हैंडलर के लिए B.A/B.Sc/B.Com/B.Tech डिग्री धारकों की मांग रहे IIT दिल्ली के इस विज्ञापन के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी शेयर किये जा रहे हैं। विज्ञापन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग देश में बेरोजगारी की समस्या को उठा रहे हैं तो कुछ ट्विटर यूजर्स रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर अलग-अलग अंदाज में तंज भी कस रहे हैं।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त किरकिरी होने के बाद संस्थान के डायरेक्टर V.Ramgopal Rao ने खुद ट्वीट कर इस पूरे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि ‘यह एक गलती थी। मैंने जांच की…अगर आप जॉब के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें इस जॉब के लिए Bachelors in Veterinary Sciences डिग्री धारकों की तलाश है। गलती से B.Tech तथा अन्य चीजें दूसरे विज्ञापन से कॉपी होकर वहां छप गई हैं। इंसान गलतियां करता है..अब छोड़ देते हैं इसे..’

Guys, this was a mistake. I checked. If you see the job description, they are seeking a Bachelors in Veterinary Sciences. By mistake https://t.co/dMb2X2Hu4p etc got copied from another advertisement. Humans make mistakes. Let’s leave it at that. @iitdelhihttps://t.co/dTD19alq3i

— V.Ramgopal Rao (@ramgopal_rao) September 5, 2020