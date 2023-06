IIT Bombay Suicide: अक्टूबर से फरवरी तक IIT Bombay में दर्शन सोलंकी के साथ क्या हुआ? 55 बयान वाले 473 पेज के चार्जशीट में खुलासा

चार्जशीट में गवाहों के हवाले से दावा किया गया है कि आत्महत्या से कुछ दिन पहले खत्री और दर्शन को बातचीत करते हुए देखा गया था। बातचीत के दौरान खत्री रोते नजर आए थे। 10 फरवरी को दर्शन ने सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए खत्री को टेक्स्ट मैसेज भेजे लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया।

पुलिस ने दर्शन सोलंकी के माता-पिता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी । (Express File Photo)

Darshan Solanki Suicide Case: मुंबई पुलिस द्वारा आईआईटी-बॉम्बे में एक छात्र 18 वर्षीय दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के मामले में दाखिल 473 पन्नों की चार्जशीट में 55 से अधिक बयान अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच उसके जीवन की झलक दिखाते हैं। 12 फरवरी को दोपहर 1 बजे के करीब कैंपस में दर्शन सोलंकी को आत्महत्या के लिए उकसाने के सबूतों के अलावा पुलिस ने चार्जशीट में पांच महीने की पूरी टाइमलाइन दिखाई है। यह घटनाओं की एक सीरीज थी- चार्जशीट में पुलिस का दावा दर्शन सोलंकी के माता-पिता और बहन, साथी छात्रों, प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के बयान, आपराधिक मामले, कैंपस में दर्शन के जीवन, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके पिछले कुछ दिनों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। इसी दौरान कथित तौर पर एक साथी छात्र के साथ दर्शन का झगड़ा हो गया था। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया है कि यह घटनाओं की एक सीरीज थी। साथी छात्र अरमान खत्री और दर्शन सोलंकी के बीच फरवरी की शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई थी। इसके कारण दर्शन 12 फरवरी को हॉस्टल से कूद गए। चार्जशीट में अरमान खत्री को एकमात्र आरोपी, इन धाराओं के तहत केस पुलिस की ओर से मंगलवार को दायर चार्जशीट में अरमान खत्री को एकमात्र आरोपी बनाया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी की धाराओं समेत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में दर्शन के परिवार के सदस्यों के हवाले से यह जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपने नियमित फोन कॉल के दौरान संस्थान में पर्यावरण और अपने साथी छात्रों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के बारे में बात की थी। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए दर्शन के पिता रमेश सोलंकी इस पहलू की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसे “जांच की आड़” में दबा दिया गया है। अकादमिक रिकॉर्ड और IIT-B छोड़ने का जिक्र चार्जशीट में दर्शन का एकेडमिक रिकॉर्ड भी शामिल है। साथी छात्रों के बयानों का दावा है कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने पढ़ाई में रुचि खो दी थी और एक निजी कॉलेज में शामिल होने के लिए आईआईटी-बॉम्बे छोड़ने पर भी विचार कर रहे थे। हालाँकि, उनकी बहन के बयान में कहा गया है कि दर्शन ने उनसे कहा था कि वह संघर्षों के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना जारी रखेंगे और संस्थान में अपनी शिक्षा पूरी करेंगे।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram