‘I will join Pak army’…गोरखपुर की एक महिला शिक्षिका ने ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को Future Tense (भविष्य काल) समझाने के लिए ऐसा उदाहरण दिया। जिसके बाद अब स्कूल प्रशासन ने टीचर पर कड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 40 साल की शादाब खन्नाम शुक्रवार को कक्षा चौंथी के छात्रों का ऑनलाइन क्लास ले रही थीं। 11 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही शादाब छात्रों को ‘अंग्रेजी व्याकरण’ और ‘वाक्य बनाना’ बनाना सिखा रही थीं।

Future Tense का उदारहरण देते हुए खन्नाम ने व्हाट्सऐप ग्रुप में लिखा कि ‘I will join Pak army’..बच्चों के परिजनों ने उसी वक्त शिक्षिका द्वारा दिये गये इस उदाहरण पर सवाल उठाया। लेकिन एक घंटे की क्लास में शिक्षिका ने पाकिस्तान के समर्थन में यह भी कहा कि ‘Pakistan is our dear homeland’, ‘Rashid Minhas was a brave soldier’

शिक्षिका द्वारा ऐसे उदाहरण औऱ वाक्य बताए जाने के बाद बच्चों के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों में राष्ट्र भावना जगाने की बजाए वो उनका ब्रेनवॉश कर रही हैं। इधर ऑनलाइन क्लास के दौरान शिक्षिका द्वारा पाकिस्तान को लेकर कही गई बातों पर स्कूल प्रबंधन की भी नजर पड़ गई।

जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि पढ़ाई के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में ऐसी बातें कहने वाली खन्नाम ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन और बच्चों के परिजनों से व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए क्षमा मांगी है।

शनिवार को खन्नाम ने गोरखपुर में पत्रकारों से कहा कि ‘मुझे कम समय में काफी व्याकरण पढ़ाना होता है। इसलिए मैं गूगल से जल्दी-जल्दी उदाहरण खोज रही थी और कॉपी-पेस्ट कर छात्रों को पढ़ा रही थी।

यह एक मानवीय भूल थी..मैंने बिना अच्छे से पढ़े कई सारे वाक्य डाल दिये। उन्होंने यह भी कहा कि ‘मैं जानबूझ कर ऐसे वाक्य नहीं लिख सकती। मैं अपने देश से प्यार करती हूं यह गलती लापरवाही की वजह से हुई है।’

वहीं स्कूल के निदेशक गोरख सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा कि ‘हमने खन्नाम को अप्वाइंट किया था क्योंकि वो काफी पढ़ी-लिखी थीं। उन्होंने छात्रों को पढ़ाते वक्त विवादास्पद वाक्य लिखे। हमने तुरंत उन्हें नोटिस भिजवाया और जांच के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया है।

यहां के District Inspector Of Schools ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ‘हमने इस मामले में स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा है और अपनी बात रखने के लिए कहा है। जांच के बाद हम शिक्षिका पर कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।