अपने ही पिता के हाथों बलात्कार की शिकार हुई नाबालिग बच्ची ने चुप्पी तोड़ दी है। हैदराबाद की इस मासूम बेटी ने सामने आकर ना सिर्फ अपने पिता के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया बल्कि इस मासूम ने अपने साथ हुई हैवानियत को बयां भी किया है। बच्ची ने बतलाया कि करीब आठ साल पहले इस शख्स ने उसकी विधवा मां से शादी की और उसके बाद इस बच्ची और उसके भाई को उसने गोद लिया। बच्ची ने बतलाया कि उसके पिता ने 13 साल की उम्र में पहली बार उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची ने बतलाया कि पहली बार महावारी की वजह से वो पहले से ही परेशान थी। इस दौरान उसने खुद को बाथरुम में बंद कर रखा था।

लेकिन तभी उसके पिता ने वहां आकर उसे बाथरुम खोलने को कहा। बाथरुम नहीं खोलने पर पहले तो उसके सौतेले पिता ने खिड़की तोड़ दी और फिर उसके साथ मारपीट भी की। बच्ची ने बतलाया कि उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने कहा कि मेरी मदद के लिए उस वक्त मेरे पड़ोसी भी नही आए। हो सकता है उनलोगों ने मेरी आवाज सुनी हो लेकिन शायद वो लोग डर की वजह से नहीं आए। इस खौफनाक दास्तान को बयां करते-करते बच्ची सहम उठती है। फिर इस नाबालिग मासूम ने बतलाया कि जब उसने अपनी मां को यह कहानी सुनाई तो पहले तो उसकी मां ने कहा कि तुम गलत समझ रही हो और झूठ बोल रही हो, और फिर कहा कि यह सब भूल जाओ। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो अल्कोहल औऱ दूसरी नशीली दवाइयों के नशे में थे।

Here’s a video link to the story of this 8th class student who showed guts and character and spoke out against a `daddy’ who sexually assaulted her … but what about her future? Anyone to help get this girl a secure place, education and a future?https://t.co/rpxFF57wC2

