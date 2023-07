Solving Crime: कौन है भारत की ‘पहली महिला सीरियल किलर’ साइनाइड मल्लिका? 10 साल तक झोंकती रही पुलिस की आंखों में धूल

रिटायर्ड पुलिसकर्मी एसके उमेश का मानना ​​है कि हालांकि केम्पम्मा को 13 हत्याओं में दोषी ठहराया गया था, लेकिन हो सकता है कि केम्पम्मा ने और भी हत्याएं की हों।

हर एक कत्ल के बाद केम्पम्मा शक से बचने के लिए तुरंत अपनी पहचान बदल लेती थी। (Express File Photo)

Written by Kiran Parashar साल 2007 की दूसरी छमाही में दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में मुख्य रूप से मंदिरों से जुड़े स्थानों पर रहस्यमय परिस्थितियों में कई महिलाओं की मौत के कारण जनता में दहशत फैल गई। हैरत की बात यह थी कि शवों पर कोई घाव या हमले के निशान नहीं थे। किसी भी सुराग के अभाव और तथ्य यह है कि जब अधिकांश शव मिले तो वे क्षत-विक्षत अवस्था में थे, इसका मतलब था कि पुलिस शायद ही मामले की तह तक पहुंच सकी। भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर के डी केम्पम्मा उर्फ ​​​​साइनाइड मल्लिका इनमें से कुछ मामले ‘अप्राकृतिक मौतों’ के रूप में दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस विभाग को भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर अपराधी के डी केम्पम्मा उर्फ ​​​​साइनाइड मल्लिका पर ध्यान केंद्रित करने में लगभग एक दशक लग गए। यह जानते हुए कि वह सलाखों के पीछे है आज भी उसके नाम के जिक्र से ही पुलिस और जनता में खौफ की भावना पैदा हो जाती है। आखिरकार छह हत्याओं के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद भी साइनाइड मल्लिका को लेकर काफी रहस्य बना हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का दावा- साइनाइड मल्लिका ने 13 से अधिक लोगों की हत्या कर्नाटक पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी एस के उमेश जैसे कुछ सानियर अधिकारियों का मानना ​​है कि साइनाइड मल्लिका ने 13 से अधिक लोगों की हत्या की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ खुला हुआ है, फिर भी कथित तौर पर कोई भी पुलिस अधिकारी उसे हिरासत में लेने को तैयार नहीं होता था। जांच से पता चला कि केमपम्मा उर्फ ​​साइनाइड मल्लिका ने 1 नवंबर, 2007 और 18 दिसंबर, 2007 के बीच लगभग 8 महिलाओं की हत्या की थी। मौतों में कई समानताएं थीं, जिनमें पूजा स्थलों से संबंध और साइनाइड का उपयोग शामिल था।

