16 दिसंबर दुष्कर्म: 50 लोगों से पूछताछ पर भारी काटने का एक निशान, बुलंदशहर पुलिस ने कैसे ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाया

एएसपी ने बताया कि जांच के बीच शक की सुई परिवार के एक सदस्य पर घूमी जो बार-बार अपना बयान बदल रहा था।

Edited by Keshav Kumar Written by

(बाएं) ट्यूबवेल का वह कमरा जिसके सामने किसान का शव मिला; (दाएं) फोरेंसिक विश्लेषण के लिए आलू पर लिए गए आरोपी के काटने के निशान। (Express Premium Photo)

