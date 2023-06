जेलब्रेक, चोरी की बाइक, जालसाजी वाला सिम: ATS ने 9 साल पुराने पुणे के दगडूशेठ मंदिर बम धमाका केस को कैसे सुलझाया

दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर फरसखाना और विश्रामबाग पुलिस स्टेशनों के पास स्थित है। इसके अलावा वहां पुलिस कर्मियों और निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है। यह सारा फुलप्रूफ सुरक्षा कवच बम विस्फोट से टूट गया था।

घटनास्थल के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में रखे बम विस्फोट से मंदिर का फुलप्रूफ सुरक्षा कवच टूट गया था। (Express Photo)

मध्य प्रदेश के खंडवा में आधी रात को जेल ब्रेक (Jailbreak) की वारदात, महाराष्ट्र के सतारा में एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल चोरी करना, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक महत्वपूर्ण कड़ी और कर्नाटक के धारवाड़ के एक बंगले से मिले सुराग – ये देश भर के प्रमुख बिंदु हैं जो महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) द्वारा पुणे के बीच में स्थित प्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर के पास 10 जुलाई 2014 को दोपहर 2 बजे के आसपास बम विस्फोट के अपराधियों का पता लगाने के लिए एक काफी मशक्कत भरी जांच से जुड़े थे। 24 घंटे फुलप्रूफ सुरक्षा कवच के बावजूद मंदिर के पास बम धमाका दगडूशेठ हलवाई गणेश मंदिर फरसखाना और विश्रामबाग पुलिस स्टेशनों के पास स्थित है। इसके अलावा वहां पुलिस कर्मियों और निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा चौबीसों घंटे पहरा दिया जाता है। यह सारा फुलप्रूफ सुरक्षा कवच बम विस्फोट से टूट गया था। यह बम विस्फोट गणेश मंदिर के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल से हुआ था।

