दिल्ली: चोरी के शक में वार्डन ने छात्राओं के उतरवाए कपड़े, फिर दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर दी ऐसी सजा

वार्डन को शक था कि छात्राओं ने उसके बैग से पैसे चुराए हैं।

वार्डन ने छात्राओं के कपड़े उतरवाए। (jansatta)

दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास की वार्डन पर दो छात्राओं के कपड़े उतरवाने का आरोप है। वार्डन ने दोनों छात्राओं को निर्वस्त्र किया और उन्हें सबके सामने अपमानित किया। असल में वार्डन को शक था कि इन छात्राओं ने उनके पैसे चुराए हैं। इसलिए उसने उनके कपड़े उतरवाए और बाकी छात्राओं के साथ मिलकर उनकी तलाशी ली। इतना ही नहीं वार्डन ने दूसरी छात्राओं के सामने उन्हें अपमानित भी किया। उनके बारे में भला-बुरा कहा। पीड़ित छात्राएं इस घटना से आहत हैं। इस घटना की जानकारी आधिकारियों ने दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को पीसीआर पर एक फोन आया और एलएनजेपी अस्पताल के अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की दो छात्राओं ने उत्पीड़न करने और कपड़े उतरवाने की घटना के बारे में बताया। अधिकारी का कहना था कि, पूछताछ में बीएससी नर्सिंग अंतिम वर्ष की दो कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि वे हॉस्टल वार्डन और दूसरी छात्राओं के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंडी हाउस गई थीं। इसी बीच वार्डन को लगा कि उसके बैग से 8,000 रूपये गायब हो गए हैं। वार्डन को इन दो छात्राओं पर चोरी का शक हुआ और इसके बाद उन्होंने उनकी तलाशी लेने की ठानी। Also Read कौन था तिहाड़ जेल के अंदर मारा गया गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया? यहां पढ़ें उसकी पूरी क्राइम रिपोर्ट अधिकारी ने आगे कहा कि वार्डन पर आरोप है कि उन्होंने दूसरी छात्राओं की मदद से पीड़िताओं के कपड़े उतरवाए और उनकी तलाशी ली। हालांकि उन दोनों छात्राओं के पास से पैसे नहीं मिले। अधिकारी ने कहा कि इस घटना के बाद दोनों छात्राओं के घरवाले हॉस्टल पहुंचे औऱ कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की। परिजनों ने आईपी एस्टेट थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को तिलक मार्ग थाने पर ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, कॉलेज मैनेजमेंट ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में प्रिंसिपल सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही आरोपी वार्डन का इस गर्ल हॉस्टेल से ट्रांसफर कर दिया गया है।

