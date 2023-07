राजस्थान में ऑनर किलिंग, पिता ने 23 साल की बेटी का घोंटा गला, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी हिना

हिना बानो और लुक्का मान खान रिलेशनशिप में थे। इस कारण उसके पिता घुमा खान नाराज थे।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक पिता पर बेटी की हत्या का आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बेटी का किसी शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। इस बात से पिता नाराज थे। उन्होंने बेटी को समझाने की कोशिश की मगर वह नहीं मानी। इसके बाद पिता ने बेटी का गला घोंट दिया। बेटी का नाम हिना बानो है। वह 23 साल की थी औऱ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसका सपना कुछ बनने का था मगर उसे क्या पता था कि जिस पिता ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौंसला दिया था वही उसकी जान ले लेंगे। बेटी के रिलेशनशिप से नाराज थे पिता इस मामले में सूरतगढ़ थाना प्रभारी सुभाष बराला ने कहा कि मृतका हिना बानो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वह पिछले कुछ दिनों से सरदारगढ़ के रहने वाले लुक्का मान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। इस कारण उसके पिता घुमा खान कथित तौर पर नाराज थे। रविवार सुबह करीब 3.30 बजे घुमा खान ने कथित तौर पर सोते समय हिना का गला घोंट दिया। घटना सामने आने के बाद डीएसपी किशन कुमार बिजारन्या और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया फिर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने घुमा खान के खिलाफ बेटी की हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। Also Read महिला की पीट-पीटकर हत्या, संपत्ति के लालच में पति के भाइयों ने रची थी साजिश, मृतका ने उन्हें घर में दी थी पनाह पंजाब में इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ शहर में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में छात्र का दोस्त भी बुरी तरह घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से इलाके में दहशत है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि पीड़ित अनुज घरुआन में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वह खरड़ के पास भागोमाजरा गांव में एक पेइंग-गेस्ट में रहता था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह हरियाणा के भिवानी का रहने वाला था। मृतक छात्र का उसके गृहनगर के कुछ लोगों के साथ विवाद था।

