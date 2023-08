लव मैरिज के बाद पति ने पहली बार पत्नी को मायके वालों के पास छोड़ा, माता-पिता और भाई ने गला दबाकर कर दी हत्या

गुरुग्राम में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां माता-पिता और भाई ने मिलकर 22 साल की अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी।

न्यूज डेस्क Edited by Jyoti Gupta Written by

(सांकेतिक तस्वीर) Pexels)।

गुरुग्राम से ऑनर किलिंग की एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां 22 साल की एक लड़की ने दिसंबर, 2022 में दूसरे जाति के लड़के के साथ लव मैरिज की थी। इस बात से उसके माता-पिता और भाई नाराज थे। हालांकि शादी के बाद उसका भाई उसके साथ ही रहता था। कुछ महीनों में उन्हें लगा कि लड़की के माता-पिता अब सामान्य हो गए हैं। उन्होंने उनके रिश्ते को अपना लिया है। शादी के लगभग 6 महीने बाद शख्स पहली बार पत्नी को छोड़कर अपनी बहन के घर एक दिन के लिए गया था। जब वह लौटा तो उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। आऱोप है कि लड़की के भाई ने अपने माता-पिता को अपने पास बुला लिया था। माता-पिता को अपने घर देखकर लड़की खुश हो गई थी। उसे लगा था कि अब सब ठीक हो गया है। उसने क्या पता था कि उसके माता-पिता उसे जान से मारने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लड़की को घर पर अकेला पाकर उसके माता-पिता और भाई ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने शव को दूसरे जिले में पड़ने वाले अपने गांव में ले जाकर जला दिया। पति जब घऱ लौटा को पत्नी को ना देखकर परेशान हो गया। उसने खोजने की कोशिश की मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उसे गांव से एक शख्स का फोन आया। इसके बाद उसने पुलिस में महिला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लड़की के आरोपी माता-पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद शव को गांव ले जाकर जला दिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता ने सेक्टर 102 स्थित उसके घर पर हत्या की और गुरुवार को झज्जर के अपने पैतृक गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। गांव के रहने वाले एक शख्स ने पीड़िता के पति को फोन किया। पति ने पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सुरहेती गांव से पकड़ लिया। Also Read Bihar: भागलपुर में NH-80 पर दो बुजुर्गों की हत्या, जंजीर-ईंट और लोहे ही रॉड से आधे घंटे तक पीटा, शव को सड़क पर घसीटा अंजलि ने संदीप से पिछले साल की थी शादी पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की पहचान अंजलि के रूप में हुई है। उसने पिछले साल अपने गांव के संदीप कुमार से शादी की थी। इससे अंजलि के पिता कुलदीप, मां रिंकी और भाई कुणाल बहुत गुस्से में थे। वे किसी भी हाल में अंजलि की हत्या करना चाहते थे। योजना के अनुसार, अंजलि का भाई और उसकी पत्नी उनके साथ गुरुग्राम में रहने लगे। वे मौके की तलाश में थे। उन्हें मौका तब मिला जब संदीप अपनी बहन को तीज का उपहार देने गया। कुणाल की पत्नी काम पर पर गई हुई थी। इसी दौरान कुणाल ने अपने माता-पिता को फोन किया और उन्हें फ्लैट पर बुला लिया। भाई ने माता-पिता को बुलाया बेटे का फोन आने पर माता-पिता अंजलि के फ्लैट पर पहुंचे और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वे अंजलि के शव को एक कार में झज्जर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। संदीप को घटना की सूचना उसके एक दोस्त ने दिया। फिलहाल आरोपयों से रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा फ्लैट को भी सील कर दिया गया है। साथ ही हाउसिंग सोसायटी के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच का जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने गर्व से अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अंजलि के भाई ने भी प्रेम विवाह किया था। हालांकि अंजलि ने जब गांव के दूसरी जाति के लड़के से शादी कर ली तो उन्हें शर्म महसूस हुई। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई का जा रही है।

Follow us on



instagram

telegram