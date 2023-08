Corruption: साल 2022 में किस मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायतें? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। उसके बाद रेलवे में काम करने वालों का नंबर था।

Corruption Complaints: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थीं। इसके बाद रेलवे और बैंकों में काम करने वालों के खिलाफ शिकायतें सामने आई थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में केंद्र सरकार के विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल मिलाकर 1,15,203 ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच की तय अवधि से ज्यादा समय तक लंबित रहीं हजारों शिकायतें- रिपोर्ट सीवीसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में मिली कुल शिकायतों में से 85,437 का निपटारा कर दिया गया और 29,766 लंबित थे। इनमें 22,034 तीन महीने से अधिक समय से लंबित थे। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने शिकायतों की जांच करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। ये अधिकारी ईमानदारी की निगरानी संस्था के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। गृह मंत्रालय और रेलवे में शिकायतों पर क्या- क्या कार्रवाइयां हुईं रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिलीं, जबकि रेलवे को 10,580 और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिलीं। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया और 22,724 लंबित हैं। 19,198 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 का निपटान लंबित है। इनमें नौ तीन महीने से अधिक समय से लंबित था। हाल ही में सार्वजनिक किए गए रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा रिपोर्ट को हाल ही में सार्वजनिक किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया था और 367 लंबित थीं। इनमें 78 तीन महीने से अधिक समय से लंबित रहीं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें थीं। इनमें से 6,804 का निपटारा कर दिया गया और 566 लंबित थे, जिनमें 18 तीन महीने से अधिक समय से लंबित थे।

