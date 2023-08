Mumbai Crime: मुंबई लोकल ट्रेनों में सीरियल बम धमाके की फर्जी कॉल, हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध शख्स

मुंबई पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को ट्रैक करके आरोपी का पता लगाया जिससे मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष (Mumbai Police Controll Room) का नंबर डायल किया गया था। बाद में विले पार्ले के जुहू इलाके से उस संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया।

प्रतीकात्मक फोटो (jansatta)

Mumbai Serial Bomb Blast Hoax: मुंबई पुलिस ने रविवार को विले पार्ले के जुहू से एक 25 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर उसके नियंत्रण कक्ष (Mumbai Police Controll Room) को एक फर्जी कॉल (Hoax Call) करने के आरोप में हिरासत में लिया। कॉल में दावा किया गया था कि मुंबई भर में लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम विस्फोट किए जाएंगे। मुंबई पुलिस ने कहा कि डॉग स्क्वायड, आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) और बम निरोधक दस्ते जैसी विभिन्न टीमों को सूचित किया गया और कई इलाके में सघन तलाशी ली गई। पुलिस की एक टीम भी कॉल करने वाले की तलाश में थी। बिहार के रहने वाले कॉलर ने रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे किया कॉल एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले कॉलर ने रविवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया। उन्होंने कहा, “हमारे कर्मियों ने विस्फोटों के स्थानों के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन कॉल करने वाले ने कॉल काटने से पहले इसके अस्पष्ट उत्तर दिए।” पुलिस टीम ने जल्द ही उस मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसका पता लगा लिया जिससे उसने कॉल किया था। मुंबई पुलिस को गाहे-बगाहे आती रहती है बम धमाके की फर्जी कॉल पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमें कॉलर का लोकेशन मिला जिसके बाद एक टीम को मौके पर भेजा गया और उसे हिरासत में लिया गया। हम कॉल का कारण जानने के लिए उससे पूछताछ कर रहे हैं।” पुलिस ने बताया कि मुंबई में इससे पहले भी कई बार बम विस्फोटों को लेकर फर्जी कॉल सामने आते रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने संगठित रूप से इसकी जांच और सघन तलाशी का मैकनिज्म भी विकसित कर रखा है।

