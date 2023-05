मैं ट्रेलर से टकरा दूंगा कार, जज-बॉडीगार्ड समेत सभी सवारों की ले सकता हूं जान… सैलरी नहीं बढ़ाने पर दी धमकी- ड्राइवर गिरफ्तार

वायरल ऑडियो में आरोपी कहता है, “मैं एक ड्राइवर हूं। मैं एक स्टेशनरी के ट्रेलर से कार टकरा सकता हूं और जज और अंगरक्षक सहित सभी सवारों की जान ले सकता हूं।”

सांकेतिक तस्वीर

Death Threat: युगांडा की राजधानी कंपाला में जान से मारने की धमकी देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एमबाले हाई कोर्ट के जज के ड्राइवर ने सैलरी नहीं बढ़ाने पर कार को ट्रेलर से जानबूझ कर टकराने और जज, उनके ड्राइवर और सभी सवारों की जान लेने की धमकी दे दी। फोन पर दी गई धमकी का ऑडियो वायरल होने के बाद कंपाला मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। धमकी वाले ऑडियो क्लिप की जांच के बाद गिरफ्तारी कंपाला मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप प्रवक्ता ल्यूक ओवेसीग्यिरे के मुताबिक न्यायपालिका द्वारा नौकरी पर रखे गए एक ड्राइवर स्टेनली किसांबीरा को कंपाला में पुलिस ने ऑडियो क्लिप में किए गए उनके रिकॉर्डेड दावों यानी धमकी की जांच के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑडियो में किसंबीरा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सोमवार शाम केंद्रीय पुलिस स्टेशन में एक सामान्य जांच फाइल खोली, जिसमें उसने दावा किया कि वह कार के साथ दुर्घटना कर सकता है। जज, उनके बॉडीगार्ड और सवारों की हत्या की धमकी ओवोयसिग्यिरे का कहना है कि किसंबीरा एमबाले उच्च न्यायालय से जुड़े एक न्यायाधीश के लिए ड्यूटी करने वाला एक ड्राइवर है। हालांकि, धमकी में वह उनके नाम का उल्लेख नहीं करता है। किसंबीरा द्वारा ऑडियो में दावा किया गया है, “मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एक स्टेशनरी के ट्रेलर से टकरा सकता हूं, जज और अंगरक्षक सहित कार के सभी सवारों की हत्या कर सकता हूं।” ज्यूडिशरी ने दिलाया वेतन बढ़ाने पर विचार का भरोसा ऑडियो क्लिप में किसंबीरा ड्राइवरों के लिए न्यायपालिका में वेतन असमानताओं के बारे में शिकायत करते हुए और 2008 में न्याय प्रणाली में शामिल होने के बाद से 200,000 रुपये की आय पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुनाई दे रहा है। न्यायपालिका ने पहले किसंबीरा के ऑडियो को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया था। उन्होंने उनकी चिंताओं को स्वीकार किया और मामले पर विचार के लिए भरोसा दिलाया है। सभी गैर-न्यायिक कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर होगा फैसला न्यायपालिका के प्रवक्ता जैमसन कारेमानी ने बयान जारी कर कहा, “जबकि ड्राइवरों के लिए स्वीकृत वेतन अपर्याप्त हो सकता है, न्यायपालिका के नेतृत्व ने संकल्प लिया कि संस्थान में सभी गैर-न्यायिक कर्मचारियों (ड्राइवरों सहित) के लिए भत्ते को 2018 के CSI नंबर 6 के अनुरूप कर्तव्य सुविधा भत्ता पर बढ़ाया जाए। बयान में आगे कहा गया है, “यह कर्मचारियों के निचले कैडर, विशेष रूप से गैर-न्यायिक कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक हस्तक्षेप था, जिनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। वेतन के साथ भत्ता जोड़ा गया है। इस हस्तक्षेप के चलते हरेक ड्राइवर को तिमाही आधार पर भुगतान किए गए उचित समेकित मासिक भत्ते का भुगतान किया जाता है। न्यायपालिका ने जोर दिया कि भुगतान को कर्तव्य-सुविधा भत्ते और परिचालन निधि से जोड़ा गया है। प्रबंधन ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी सदस्य भुगतान के अलावा स्वास्थ्य बीमा सेवाओं से भी लाभान्वित होता है। किसंबीरा के समर्थन में Fund Raising Movement न्यायपालिका के रैंक-एंड-फाइल सदस्यों के कम वेतन को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर किसंबीरा को बहादुर के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी प्रतिनिधित्व और कल्याण प्राप्त करने में किसंबीरा का समर्थन करने के लिए एक धन जमा करने वाला अभियान (Fund Raising Movement) शुरू कर दिया गया है। यह अभियान दान को प्रोत्साहित करता है। किसंबीरा की व्हिसलब्लोअर के रूप में भूमिका पर जोर किसंबीरा की व्हिसलब्लोअर के रूप में भूमिका पर जोर देते हुए अभियान में बताया जा रहा है कि उसने न्यायपालिका के ड्राइवरों के शोषण के बारे में बात की, जो बेहद कम कमाते हैं और उनका समर्थन किया जाना चाहिए। फ्लायर में कहा गया है, “किसंबीरा दंडित या बर्खास्त होने के लिए तैयार है लेकिन चुप नहीं होगा।” अज्ञात सूत्रों ने मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए राय व्यक्त की है कि न्यायपालिका को किसंबीरा को पुलिस को सौंपने के बजाय उसका वेतन बढ़ाना चाहिए था।

