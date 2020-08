Saba Qamar Dance Video: मस्जिद के अंदर डांस करने पर अब चर्चित फिल्म ‘हिंदी मीडियम’ की अभिनेत्री सबा कमर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबा कमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अर्जी लगाई गई है। इससे पहले सबा कमर और गायक बिलाल सईद का मस्जिद में डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और दोनों पर सख्त कार्रवाई किये जाने की मांग की थी। यहां आपको बता दें कि हाल ही में सबा कमर और बिलाल सईद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों एक मस्जिद के अंदर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

दरअसल यह वीडियो पाकिस्तान के लाहौर स्थित ऐतिहासिक वजीर खान मस्जिद के अंदर शूट किया गया था। वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने सबा कमर और बिलाल सईद पर मस्जिद की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया। इस मामले में Punjab Auqaf and Religious Affairs Department ने वजीर खान मस्जिद के मैनेजर इश्तियाक अहमद को सस्पेंड कर दिया है। विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस को इस मामले में जांच करने के लिए कहा गया है कि आखिर मस्जिद में वीडियो शूट करने की इजाजत किसने दी और जब वीडियो शूट हो रहा था तब मस्जिद प्रशासन कहां था?

हालांकि इधऱ म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली कंपनी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उसने पहले से इजाजत लेकर ही मस्जिद में वीडियो शूट किया है। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए 30,000 रुपए भी दिये गये थे। वहीं मस्जिद के मैनेजर इश्तियाक अहमद ने ‘Geo News’ से बातचीत के दौरान कहा कि ‘दरअसल मस्जिद के अंदर डांस हुआ ही नहीं था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर एडिट कर लगाया गया है जो शूटिंग से पहले का है।’

Islam has come under threat bcoz Saba Qamar & Bilal Saeed shooted dance for song in Masjid Wazir Ali Lahore.

Entire Nation of Ghazis is behind them now, who never raised a voice, when thousands of children are raped in mosques & madrasahs.

With an act of dance, Islam is in danger pic.twitter.com/DfL68orPL0

