Mumbai Crime: बिस्तर पर पड़ी लाचार बीवी को मारा चाकू, फिर बुजुर्ग ने की खुदकुशी की कोशिश, पूरी इमोशनल स्टोरी

समतानगर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि लंबी बीमारी के चलते बुजुर्ग महिला बिस्तर पर थी और चलने फिरने में असमर्थ थीं। वे दोनों इससे निराश थे।

पेट में घोंप दिया चाकू (प्रतीकात्मक फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

